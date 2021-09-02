Встреча Зеленского и Байдена: главные выводы из "мужского разговора" президентов

Поздно вечером 1 сентября президент Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Переговоры двух лидеров, которые неоднократно переносились, продлились два часа — дольше, чем изначально было запланировано. Позднее Зеленский назвал встречу продуктивной и отметил, что она прошла "не в постоянно солнечной атмосфере, а в мужском разговоре".

По итогам встречи было обнародовано совместное заявление о стратегическом сотрудничестве Украины и США. Меморандум включает в себя широкий спектр вопросов: от безопасности и обороны, энергетики и противодействия климатическим изменения, до борьбы с пандемией COVID-19.

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С одной стороны, рамочный формат такого заявления не предполагает того, что оно обязательно к выполнению в таком виде. С другой — то, что меморандум включает в себя настолько широкий спектр вопросов, означает, что обе страны готовы с более объемному и структурированному сотрудничеству. Но сама встреча, которая ожидаемо не принесла "прорывов", стала скорее удачной и для Украины, и лично для Зеленского.

Что в меморандуме? Коротко

Безопасность и оборона. Стороны в который раз задекларировали поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и работу над тем, чтобы привлечь Российскую Федерацию к ответственности за агрессию в адрес Украины и прекратить войну на Донбассе.

Также Украина и США завершили подготовку соглашений, которые усилят стратегическое сотрудничество стран в сфере обороны и безопасности, в том числе и в вопросе реформирования этого сектора, а также — в сфере военно-технического сотрудничества. Кроме того, США выделят Украине новый пакет помощи в сфере безопасности: $60 млн, бронебойные системы "Джавелин" и другое оборонное летальное и нелетальное вооружение.

Также США в который раз подтвердили поддержку намерений Украины стать членом НАТО.

Демократия, правосудие и права человека. Стороны еще раз подтвердили необходимость продолжения реформирования судебной системы Украины и развития демократии в стране: в частности, борьбы с дискриминацией и усиления наказания за насилие, продиктованное ею.

В 2021 году правительство США планирует выделить более $463 млн долларов на программы, ориентированные на демократию, права человека, местное управление, децентрализацию, приватизацию и судебную реформу.

Энергетическая безопасность и климат. Стороны договорились начать Стратегический энергетически и климатический диалог: он должен стать платформой для реализации общих целей по борьбе с климатическими изменениями и для защиты энергетической безопасности стран. Также США будет помогать Украине в вопросе усиления инвестиционной привлекательности ее энергетического сектора.

Также Украина и США задекларировали позицию относительно "Северного потока-2": стороны выступают против его реализации и расценивают его как угрозу европейской энергетической безопасности. Америка все так же намерена помогать Украине сохранить транзит газа через свою территорию и не допустить возможность того, чтобы Россия использовала сферу энергетики в качестве геополитического оружия.

Экономический рост. США задекларировали намерение продолжать поддерживать Украину в процессе реформирования работы предприятий финсектора и создания привлекательной среды для развития бизнеса и инвестиций. Также стороны договорились расширять коммерческое сотрудничество и торговлю.

Противодействие пандемии и гуманитарная помощь. США намерены выделить Украине $12,8 млн на противодействие COVID-19 и $45 млн в качестве гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим из-за конфликта на Донбассе.

Но чего удалось добиться Украине, а чего — нет?

Сам факт, что встреча Зеленского и Байдена состоялась, это уже успех, считает содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник. Зеленский — первый из президентов стран Центральной и Восточной Европы, который лично встретился с главой США. Этот аспект хоть и носит символический характер, но все же важен, говорит эксперт. Более того, переговоры двух лидеров продлились в два раза дольше, чем ожидалось, а по итогу стороны обнародовали детальное и содержательное коммюнике, добавляет эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

"Меморандум, который опубликовали, — достаточно содержательный документ, которых охватывает разные сферы. Несмотря на формат меморандума как рамочного документа, он дает надежду на то, что США остаются заинтересованными в Украине. И речь идет не только о помощи стране в сложных обстоятельствах. В документе прослеживается четкий интерес самих США в том, чтобы Украина стала успешной", — говорит Мельник.

По словам Краева, один из главных положительных аспектов этого совместного заявления — это утверждение Стратегического оборонного соглашения Украины и США, которое придаст конкретной формы этому аспекту сотрудничества.

Второе — утверждение на двустороннем уровне плана трансформации Украины. Так, теперь в вопросе реформ тоже определена стратегия, которую одобряет и полностью поддерживает США, отмечает эксперт.

"Третье важное достижение в том, что США закрепили в этом меморандуме виденье "Северного потока-2" словами Украины. Несмотря на все, американцы все же смотрят на этот вопрос с украинской точки зрения и поддерживают ее позицию отвержения этого проекта. Я бы сказал, что это едва ли не самое главное достижение этих переговоров", — говорит Краев.

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Более того, как отмечает Мельник, важным в документе является и то, что в нем отображена заинтересованность США в реформировании не только оборонного сектора Украины, но и других сфер: энергетической, судебной, правовой в рамках борьбы с коррупцией. Для Украины вовлеченность Америки и ее денег в этот процесс может стать своего рода подстраховкой, направленной на то, чтобы стимулировать власть в этом процессе. Это, по мнению Мельника, может вселять надежду, то политические декларации пусть и со временем, но материализуются

В то же время, не обошлось и без неудач. Так, в Украине ожидали большей конкретики относительно перспектив Украины относительно членства в НАТО. Однако, США ограничились словами об общей поддержке этого курса Украины. По словам Краева, это вряд ли стоит расценивать как провал переговоров, но вопрос так и не сдвинулся с "мертвой" точки.

Впрочем, что касается евроатлантической интеграции Украины, в первую очередь предоставления Плана действий относительно членства в НАТО (ПДЧ), то ожидать от этой встречи конкретики не стоило и изначально, отмечает Мельник. По словам эксперта, во-первых, этот вопрос не может быть решен исключительно в Вашингтоне. Во-вторых, у Украины на сегодняшний день нет "окна возможностей" в этом вопросе, как уже недавно заявляла в скором времени уже экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд, считает он. Напомним, что она отметила, что Украина на сможет стать членом Альянса до тех пор, пока не решит территориальный конфликт.

Кроме того, до сих пор остался нерешенным вопрос с кандидатурами посла США в Украине и спецпредставителя по вопросам конфликта на Донбассе, отмечает Краев. Накануне переговоров ожидалось, что после визита Зеленского эти назначения состоятся. Тем не менее, по словам эксперта, план минимум для Украины на этих переговорах был выполнен.

Дарья Нинько, специально для Delo.ua