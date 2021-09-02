У Путина недовольны дружбой Украины и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление, что Украина и США собираются строить дружеские отношения для того, чтобы противостоять Москве.

Об этом передает Интерфакс.

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По словам Пескова, во время переговоров Зеленского и Байдена российская тематика поднималась высоко, а также шла речь об украинско-американской дружбе против России, что вызвало у Кремля сожаление.

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"Мы тоже обратили внимание на то, что российская тематика была высоко в повестке дня американо-украинских переговоров. К сожалению, в основном, со знаком "минус". И скорее, говоря по-простому, там речь идет об украинско-американской дружбе против России. То есть они дружат не для себя, а против России", — сказал Песков.

Песков отметил, что вызывает сожаление и "антироссийская риторика" глав Украины и США по поводу Крыма, а также "по всем другим моментам".

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Он добавил, что ранее в Кремле выразили недовольство относительно продолжения приближения военной инфраструктуры НАТО к границам РФ. Также было принято к сведению желание Украины вступить в Евроатлантический альянс и позицию Вашингтона, который готов это желание поддерживать.

Напомним, что президент США Байден пригласил Зеленского на встречу в Белый дом 30 августа. Однако позже встреча была перенесена на 1-е сентября.