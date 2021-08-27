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Россия за полгода увеличила свой военный контингент в Крыму — Минобороны

Угроза не только Украине, но и всей Европе, растет с каждым днем, заверил Кирилл Буданов

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

За весну-лето 2021 года Россия увеличила свой военный контингент в аннексированном Крыму.

С первых дней оккупации РФ превращает Крымский полуостров в военную базу для контроля над Черным и Азовским морями, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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"Восьмой год Украина сдерживает российскую агрессию. Мы фиксируем стягивание российских войск и оружия к нашим границам и на оккупированные ею территории востока и Крыма", — сообщил он.

По его словам, угроза не только Украине, но и всей Европе, растет с каждым днем.

"С начала оккупации полуострова Россия практически ежегодно увеличивает свой военный контингент в Крыму. Понятно, что именно это и была основная цель оккупации Крыма, ведь полуостров имеет очень выгодное геополитическое размещение, что позволяет России иметь существенные преимущества и возможность влияния на страны причерноморского региона", — отметил Буданов.

Кроме того, по словам главы украинской разведки, Москва использует полуостров и как базу для обеспечения российского военного присутствия в Сирии.

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"Мы готовы к борьбе до полной деоккупации Крымского полуострова. Крым будет освобожден, а преступники наказаны. Мы сделаем для этого все возможное и невозможное", — заверил Буданов.

Напомним, для возвращения полуострова Украина инициировала международную площадку — Крымскую платформу, которая начала свою работу в Киеве накануне тридцатой годовщины Независимости Украины. Цель платформы — обсуждение путей деоккупации Крыма.

Ранее стало известно, что Российская Федерация намерена сформировать в оккупированном Крыму новый десантно-штурмовой полк. Ожидается, что он появится на аннексированном украинском полуострове до 1 декабря 2021 года.

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