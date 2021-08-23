Впервые на международном уровне Россию признали оккупантом — декларация Крымской платформы

Все участники первого саммита Крымской платформы в Киеве одобрили декларацию, фиксирующую непризнание незаконной аннексии украинского полуострова Россией.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

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"Впервые на международном уровне Россию признали государством-оккупантом. И, в соответствии с нормами международного гуманитарного права, она должна немедленно прекратить нарушение прав человека в оккупированном Крыму и обеспечить беспрепятственный доступ в Крым для международных гуманитарных и правозащитных организаций", — заявил президент.

Он рассказал, что одобренная декларация предусматривает, среди прочего, такие пункты:

- непризнание незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией;

- обязательство рассмотреть дополнительные дипломатические, политические, ограничительные санкции против России в случае дальнейшей агрессии;

- объединение усилий всех стран-участниц платформы для укрепления безопасности, стабильности в Черноморском регионе.

Также в каждой стране должны назначить ответственного чиновника для дальнейшего сотрудничества с новым офисом Крымской платформы.

Зеленский уверен, что проведение саммита Крымской платформы является историческим событием — благодаря ему была создана международная коалиция по деоккупации полуострова.

Президент сказал, что эта инициатива вернула Крым в международную повестку дня, поскольку этот вопрос более 7 лет на таком уровне не обсуждался.

Как известно, Крымская платформа — это международная площадка по обсуждению путей деоккупации Крыма. По замыслу, платформа будет функционировать на четырех уровнях: глав государств, министров иностранных дел, парламентов и экспертных кругов.

В России же, комментируя Крымскую платформу, заявляли, что считают все усилия Киева по возвращению Крыма нелегитимными и воспринимают их как "угрозу агрессии против двух субъектов РФ".

К первому саммиту присоединились 46 делегаций из разных стран и представители международных организаций. Среди прочего, 8 стран представлены на уровне президентов.