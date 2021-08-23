Политика 1 час назад

Впервые на международном уровне Россию признали оккупантом — декларация Крымской платформы

Участники международного саммита по Крыму в Киеве подписали совместную декларацию

Участники первого саммита Крымской платформы. Фото: Офис президента Украины Участники первого саммита Крымской платформы. Фото: Офис президента Украины
Участники первого саммита Крымской платформы. Фото: Офис президента Украины

Все участники первого саммита Крымской платформы в Киеве одобрили декларацию, фиксирующую непризнание незаконной аннексии украинского полуострова Россией.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Впервые на международном уровне Россию признали государством-оккупантом. И, в соответствии с нормами международного гуманитарного права, она должна немедленно прекратить нарушение прав человека в оккупированном Крыму и обеспечить беспрепятственный доступ в Крым для международных гуманитарных и правозащитных организаций", — заявил президент.

Он рассказал, что одобренная декларация предусматривает, среди прочего, такие пункты:

- непризнание незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией;

- обязательство рассмотреть дополнительные дипломатические, политические, ограничительные санкции против России в случае дальнейшей агрессии;

- объединение усилий всех стран-участниц платформы для укрепления безопасности, стабильности в Черноморском регионе.

Читайте также:
Джамала на Крымской платформе обошлась бюджету в €10 тысяч, а весь саммит стоил 17 млн грн

Также в каждой стране должны назначить ответственного чиновника для дальнейшего сотрудничества с новым офисом Крымской платформы.

Зеленский уверен, что проведение саммита Крымской платформы является историческим событием — благодаря ему была создана международная коалиция по деоккупации полуострова.

Президент сказал, что эта инициатива вернула Крым в международную повестку дня, поскольку этот вопрос более 7 лет на таком уровне не обсуждался.

Читайте также:
Цена Дня независимости: 50 млн за артистов и 2 млн за декор палатки на концерте в Киеве

Как известно, Крымская платформа — это международная площадка по обсуждению путей деоккупации Крыма. По замыслу, платформа будет функционировать на четырех уровнях: глав государств, министров иностранных дел, парламентов и экспертных кругов.

В России же, комментируя Крымскую платформу, заявляли, что считают все усилия Киева по возвращению Крыма нелегитимными и воспринимают их как "угрозу агрессии против двух субъектов РФ".

К первому саммиту присоединились 46 делегаций из разных стран и представители международных организаций. Среди прочего, 8 стран представлены на уровне президентов.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Джамала на Крымской платформе обошлась бюджету в €10 тысяч, а весь саммит стоил 17 млн грн
Джамала на Крымской платформе обошлась бюджету в €10 тысяч, а весь саммит стоил 17 млн грн
В Киеве стартовала Крымская платформа: на саммит съехались 40 лидеров государств (ВИДЕО)
В Киеве стартовала Крымская платформа: на саммит съехались 40 лидеров государств (ВИДЕО)
В России спецслужбы задержали украинца: подозревают в шпионаже
В России спецслужбы задержали украинца: подозревают в шпионаже
Загрузка...
Новое видео
Как сделать сервис на высоком уровне при малых оборотах? Отвечает Сергей Шапиренко из Revizion

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Майк Тайсон выставил на торги свои NFT-токены

  3. Засуха в США убивает урожай миндаля (ВИДЕО)

  4. "Нафтогаз" и RWE договорились о сотрудничестве в сфере производства зеленого водорода

  5. "Талибан" назвал дату для вывода войск США из Афганистана, а Байден — условие для санкций

Ивент
В Києві нагородили "Героїв малого бізнесу". Розповідаємо, кого саме, за що і чим
В Києві нагородили "Героїв малого бізнесу". Розповідаємо, кого саме, за що і чим
7 серпня відбулася урочиста церемонія нагородження премією "Герої малого бізнесу 2021". На церемонію прибули понад 130 учасників — представники малого та середнього бізнесу з усієї країни і, звісно, Delo.ua. Розповідаємо, що там відбувалося
Загрузка...