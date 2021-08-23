Джамала на Крымской платформе обошлась бюджету в €10 тысяч, а весь саммит стоил 17 млн грн

Выступление известной украинской певицы Джамалы на открытии международного саммита Крымская платформа в Киеве обошлось бюджету Украины в 337 тысяч грн (более 10 тысяч евро).

Об этом следует из информации о тендере на сайте украинских госзакупок Prozzoro.

Указано, что певица крымского происхождения Джамала открывала саммит Крымская платформа песней, с которой она выступала на Евровидении.

"Певица, патриотка Джамала заработает на Крымской платформе 337 тысяч 400 грн (это за одну песню? Или за две?). За наш с вами счет. А бесплатно для родного Крыма выступить — нет?" — прокомментировала выступление певицы киевская журналистка Светлана Крючкова.

В свою очередь президент Владимир Зеленский похвалил Джамалу за песню, которая напоминает о депортации крымских татар с территории полуострова в 1944 году.

"Семь лет назад в центре Европы у моего государства Российская Федерация аннексировала и оккупировала часть нашей территории, нашей независимости, полуостров Крым. Его площадь — 27 тысяч квадратных километров, это больше, чем некоторые страны Европы, некоторые страны мира. Нашу территорию аннексировало одно из государств-гарантов безопасности Украины, согласно "Будапештскому меморандуму", одно из государств-членов Совета безопасности ООН. Только что мы слышали песню "1944" нашей певицы Джамалы, которая нам напомнила о трагических событиях 1944 года, когда порядка 200 тысяч человек, почти все крымско-татарское население было депортировано, 40% из них погибли на протяжении первых трех лет депортации", — заявил Зеленский.

В целом на организацию Крымской платформы из госбюджета Украины потратили почти 17 млн грн. Известно, что все торги прошли по сокращенной процедуре.

В частности:

- 1,7 млн грн ушло совокупно на рекламные и маркетинговые услуги мероприятия;

- 760 тысяч грн на художественные услуги;

- более 1,5 млн грн на кейтеринг;

- 1,8 млн грн на изготовление сувенирной продукции (шестью лотами провели, один на 900 тысяч грн и еще миллион — "размазали");

- почти 6,8 млн грн на услуги по разработке и реализации креативной коммуникационной кампании и концепции мероприятия.

По информации организаторов, в саммите Крымская платформа" принимают участие представители около 45 делегаций, из которых 9 — главы государств.

Крымская платформа — это инициированный Украиной новый международный консультационно-координационный формат. Платформа направлена на повышение эффективности международного реагирования на продолжающуюся оккупацию Крыма, ответы растущим угрозам безопасности, усиление международного давления на Кремль, предупреждения дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели — деоккупации Крыму и возвращения его Украине мирным путем.

Украина неоднократно заявляла, что намерена вернуть контроль над Крымом политическим и дипломатическим путем. Российская сторона утверждает, что "вопрос Крыма закрыт".