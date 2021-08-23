В Киеве стартовала Крымская платформа: на саммит съехались 40 лидеров государств (ВИДЕО)

В Киеве начал свою работу саммит Крымская платформа, к участию в котором официально присоединились представители 45 стран и международных организаций.

Открыл мероприятие президент Украины Владимир Зеленский, следует из трансляции саммита в соцсетях.

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Накануне в Украину прибыл председатель Европейского совета Шарль Мишель, который намерен принять участие в саммите Крымской платформы, а также в торжествах по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее в интервью нескольким украинским журналистам из Крыма, говоря о саммите Крымской платформы, заявил что "большая победа ‒ это поднять с колен этот вопрос, которого просто нет в информационном пространстве".

Крымская платформа — это инициированный Украиной новый международный консультационно-координационный формат. Платформа направлена на повышение эффективности международного реагирования на продолжающуюся оккупацию Крыма, ответы растущим угрозам безопасности, усиление международного давления на Кремль, предупреждения дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели — деоккупации Крыму и возвращения его Украине мирным путем.

Украина неоднократно заявляла, что намерена вернуть контроль над Крымом политическим и дипломатическим путем. Российская сторона утверждает, что "вопрос Крыма закрыт".

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба перечислил участников саммита Крымской платформы. По его словам, на уровне президентов будут представлены Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Словения, Финляндия. Также примет участие президент Европейского Совета.

На уровне премьер-министров будут представлены Грузия, Румыния, Хорватия, Швеция. Два государства будут представлены на уровне глав парламентов — Швейцария и Чехия.

Еще 14 стран представлены на уровне министров иностранных дел — Турция, Франция, Германия, Испания, Италия, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Дания, Болгария, Черногория и Северная Македония.

Два государства будут представлены министрами обороны — Великобритания и Португалия.

В свою очередь США будут представлены посланником президента США, членом правительства, министром транспорта США. Норвегию будет представлять госсекретарь МИД.

Также примут участие три международные организации и Европейская комиссия, которую будет представлять Валдис Домбровскис, НАТО представит заместитель генсекретаря Альянса, Совет Европы — генеральный секретарь, ГУАМ также будет представлять генсекретарь этой организации.

Кроме того, 7 государств будут представлены на уровне послов — Новая Зеландия, Мальта, Япония, Австралия, Кипр, Канада и Греция.

Известно, что российскую делегацию приглашали на саммит, но официальная Москва вначале заявила, что готова участвовать в Крымской платформе только для того, чтобы обсудить возобновление подачи днепровской воды в Крым.

Позднее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что любое участие других государств в планах Киева, включая Крымскую платформу, будут расцениваться Россией как "прямое посягательство на свою территориальную целостность".

Глава МИДа России Сергей Лавров в своем заявлении обвинил участников будущего саммита в намерениях "пестовать неонацистские расистские настроения".

Напомним, президент Владимир Зеленский еще на своей пресс-конференции 20 мая анонсировал проведение "Крымской платформы" за день до празднования Дня независимости, то есть 23 августа. Как заявлял глава украинского государства, на мероприятие тогда собирались приехать представители около 30 стран.

Как сообщалось, в возвращение Крыма в состав Украины в ближайшей перспективе верят лишь 9,3%, а в долгосрочной перспективе — 34%.