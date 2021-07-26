Байден не приедет в Украину на "Крымскую платформу" — глава посольства

Президент США Джордж Байден не приедет в Украину на саммит "Крымской платформы", который планируется провести в конце августа, приурочив к празднованию 30-летия независимости Украины.

Как рассказал в интервью "Радио Свобода" временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент, его страна будет представлена одним из министров.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"От нас будет член кабинета. То есть это не будет президент, вице-президент, но будет член кабинета. И мы знаем, что это очень важно", — отметил он.

Дипломат также сообщил, что на прошедшей неделе неформально встречался и "очень глубоко о ситуации на полуострове" общался с лидерами крымских татар.

В частности, Кент провел встречи с нынешним и бывшим руководителями Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым и Мустафой Джемилевым, первым заместителем министра иностранных дел Эмине Джапаровой, депутатом Верховной Рады от "Голоса" Рустемом Умеровым.

"Что мы можем и должны делать вместе? Это не только вопрос того, что произойдет 23 августа. Это должен быть длительный процесс. Потому что это просто начало и не конец. Потому что есть очень много людей, которые считают, что они являются украинскими гражданами в оккупированном Крыму. И мы вместе должны им помочь", — отметил временный поверенный.

Он подчеркнул, что международное сообщество и дипломаты никогда не должны забывать о ситуации в Крыму, поскольку речь идет об уникальной ситуации, когда постоянный член Совета безопасности ООН захватил территорию соседней страны.

"Это первый шаг, чтобы дипломаты и страны всегда говорили и о Крыме, не только о ситуации на Донбассе, в Приднестровье, в Абхазии, в Южной Осетии", — отметил Кент.

Напомним, президент Владимир Зеленский еще на своей пресс-конференции 20 мая анонсировал проведение "Крымской платформы" за день до празднования Дня независимости, то есть 23 августа. Как заявлял глава украинского государства, на мероприятие тогда собирались приехать представители около 30 стран.

Отметим также, что Кент возглавил посольство США в Украине временно, на период двухнедельного, как было заявлено, отпуска временной поверенной Кристины Квин.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram!