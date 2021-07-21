Политика 1 час назад

У Байдена потребовали от Украины замолчать о своем недовольстве "Северным потоком-2" — СМИ

США готовят сделку с Германией о неких компенсациях Украине за запуск российского газопровода

Джо Байден и глава Госдепа Энтони Блинкен. Фото: GettyImages Джо Байден и глава Госдепа Энтони Блинкен. Фото: GettyImages
Джо Байден и глава Госдепа Энтони Блинкен. Фото: GettyImages

Чиновники администрации президента США Джозефа Байдена давят на своих украинских коллег, неофициально призывая их отказаться от публичного выступления против достройки газопровода "Северный поток-2", пишет американское издание Politico, ссылаясь на четырех человек, знакомых с вопросом.

По данным издания, официальные лица США дали украинской стороне понять, что отказались от остановки проекта и теперь пытаются уменьшить нанесенный им ущерб, ведя напряженные переговоры о заключении сделки с Германией. Украину американская администрация также призвали молчать о своем недовольстве такими переговорами.

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По словам источников издания, американские чиновники указали, что публичное выступление против предстоящего соглашения может нанести ущерб двусторонним отношениям между Вашингтоном и Киевом. Официальные лица также призвали украинцев не обсуждать с Конгрессом потенциальные планы США и Германии.

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Один высокопоставленный чиновник администрации, однако, отметил, что ситуация более сложная, чем описано выше, но отказался поделиться дополнительной информацией о переговорах официальных лиц США со своими украинскими коллегами.

По словам источника Politico, в ходе ведущихся с Германией переговоров представители США пытаются уменьшить ущерб, который достройка трубопровода нанесет Украине, и ограничить риски, которые он будет представлять для европейской энергетической безопасности.

В администрации Байдена пришли к выводу, что санкции не смогут заблокировать завершение строительства "Северного потока-2".

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В свою очередь источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил изданию, что позиция Киева заключается в том, что санкции США могут остановить завершение проекта, только если администрация Байдена использует их на этапах строительства и сертификации, при этом Украина по-прежнему выступает категорически против этого проекта.

В свою очередь издание The Wall Street Journal сообщило, что США и Германия могут объявить о сделке по "Северному потоку-2" уже в среду, 21 июля. Сообщается, что Вашингтон откажется от санкций в отношении газопровода в обмен на немецкие инвестиции в энергетику Украины и дипломатическую помощь ей, вероятно, в урегулировании конфликта на Донбассе.

Напомним, 13 июля Зеленский заявил, что Украина нуждается в гарантиях стабильного газоснабжения на период 10-15 лет в случае запуска "Северного потока-2".

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Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не ведет официальных переговоров о компенсациях для себя в случае завершения строительства этого газопровода, но допускает их проведение на основе двух принципов — безопасности и гарантий соблюдения непосредственно самих договоренностей.

По словам руководителя компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига, его строительство должно быть завершено уже до конца августа 2021 года.

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