"Прощание" Зеленского и Меркель: почему эти переговоры важнее, чем могли показаться

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Меркель вечером 12 июля провели переговоры в Берлине. Вероятнее всего, эта встреча двух лидеров станет последней в их нынешнем статусе — уже в сентябре в Германии состоятся парламентские выборы, победитель которых выдвинет кандидатуру нового канцлера.

На первый взгляд приезд Зеленского в Берлин носил характер прощального визита вежливости, но недооценивать его не стоит: Украина еще раз донесла свои позиции руководству Германии, и эти тезисы Меркель может использовать в переговорах с президентом США Джо Байденом, которые состоятся 15 июля. Кроме того, в ходе визита Зеленский познакомился с потенциальным преемником Меркель — председателем Христианско-демократического союза (ХДС) Армином Лашетом.

Delo.ua объясняет, почему такая формальная встреча имеет гораздо большее значение для Украины, чем кажется.

Что обещала Меркель Зеленскому и как это стоит расценивать

Вечерние переговоры двух лидеров завершились совместной пресс-конференцией, в ходе которой они поделились В частности, канцлер сообщила, что Германия передаст Украине 1,5 миллиона доз вакцины от COVID-19, положительно отметила продолжение реформ в Украине, в частности во вопросе борьбы с коррупцией и децентрализации, и важность реформирования украинской судебной системы.

Затронули стороны и ситуацию на Донбассе. Меркель положительно оценила открытие большого количества контрольных пунктов въезда и выезда вдоль линии разграничения, но подчеркнула, что со стороны оккупированной части Украины этого не было сделано. Кроме того, она подчеркнула, что в реализации Минских договоренностей не хватает прогресса, и Германия считает, что в украинское законодательство должна быть имплементирована "формула Штайнмайера" — план поэтапной реализации положений Минских соглашений.

Отметила она и сильное давление на Украину из-за большого количества военных учений РФ и сосредоточения российских войск на границе. По ее словам, подобные вещи усиливают обеспокоенность относительно возможности мирного развития ситуации. В то же время, канцлер ФРГ подчеркнула, что и после грядущих выборов и возможного изменения правительства Германия будет поддерживать Украину в процессе реализации минских договоренностей.

Отдельным предметом обсуждения стало завершение строительства и запуск "Северного потока-2". Меркель подчеркнула, что, несмотря на запуск газопровода, в Украине должен оставаться транзит до 2024 года. Более того, она отметила, что Германия всерьез воспринимает обеспокоенность Украины из-за "Северного потока-2" и что этот вопрос будет поднят и в ходе ее переговоров с президентом США Джо Байденом.

По ее словам, Германия будет соблюдать обещания, данные Украине, в том числе и относительно гарантий выполнения договора о сохранении транзита газа через Украину.

Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что "Северный поток-2" — это большая угроза, скрытая под маской экономического проекта. Запуск газопровода несет потенциальные угрозы безопасности в регионе, отметил он. И одним из доказательств этого является концентрация российский войск на границе Украины.

Кроме того, Зеленский отметил, что Украина поддержала проект "ключевых кластеров по выполнению минских договоренностей", но его пока так и не поддержала российская сторона. Президент призвал все стороны переговоров надавить на России для того, чтобы встреча в "нормандском формате" все же состоялась, а война на Донбассе была прекращена.

Исходя из заявлений, которые сделали лидеры, говорить о прорыве в обсуждении больных для Украины тем не стоит. Однако несколько важных вещей в ходе переговоров все же произошло.

Так, одним из главных посылов Зеленского заключался в том, что Украину интересуют не только финансовые потери от запуска "Северного потока-2", но и, в большей степени, вопрос безопасности и ее, и всего региона в ситуации, когда прямой транзит газа фактически становится козырем в агрессивной политике РФ.

Вторым важным аспектом переговоров стало то, что стороны в который раз подтвердили необходимость реанимировать "нормандский формат" и двигаться к прекращению войны на Донбассе. Впрочем, взгляды лидеров на этот вопрос расходятся: если Меркель говорит о важности имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера", то Зеленский — именно о последовательности выполнения Минских соглашений. А это, напомним, ключевой камень преткновения: Украина настаивает на выведении войск, обеспечении своего контроля на границе с Россией, а потом уже — на проведении выборов по украинскому законодательству. Россия же требует проведения выборов в тех обстоятельствах, которые есть сейчас. При этом, наработанные при помощи Германии и Франции "кластеры", которые отметил Зеленский, предусматривают, что первым шагом в процессе урегулирования конфликта все же является обеспечение безопасности.

Почему эта встреча важна, если Меркель все равно уходит?

Несмотря на то, что Ангела Меркель пробудет на посту канцлера ФРГ еще всего лишь несколько месяцев, сбрасывать со счетов ее точно рано. И вот почему.

Во-первых, в силу преемственности немецкой политики.

Так, на сегодняшний день предугадать исход парламентских выборов в Германии сложно, ведь конкуренцию правящему много лет союзу ХДС/ХСС уверенно составляет партия "Зеленых". Победитель этой гонки впоследствии делегирует кандидата на пост канцлера. Вариантов, судя по всему, есть два: соратник Меркель Армин Лашет, с которым уже успел познакомиться Зеленский, и кандидат от "Зеленых" Анналена Бербок.

Однако, вне зависимости от того, кто из политических сил и кандидатов окажется у власти после выборов в сентябре, радикально политика Германии не поменяется: многолетняя преемственность немецкой политики диктует свои правила, и политические силы, оказывающиеся у руля, традиционно смещаются в центр и следуют давно определенному вектору.

Во-вторых, Украине действительно важно было в очередной раз озвучить свои позиции и относительно войны на Донбассе, и относительно "Северного потока-2" именно в этот момент: уже через несколько дней Меркель проведет переговоры с президентом США Джо Байденом. И эти темы, вне сомнений, будут на повестке дня.

Важным было и то, что персональная встреча Зеленского и Меркель прошла на фоне недавних призывов канцлера ФРГ восстановить саммиты ЕС-Россия, которые не проводились с момента аннексии украинского Крыма. Идею Германии о восстановлении прямой переговорной площадки со страной-агрессором поддержала также и вторая из наиболее влиятельных членов ЕС — Франция. Против выступили остальные члены ЕС, и, конечно, Украина. Однако, сбрасывать идею со счетов тоже рано: причин у подобной инициативы могло быть множество. Так, спешка с потенциальным проведением подобных переговоров могла свидетельствовать о том, что Меркель готовит новый плацдарм для отношений с Россией для своего преемника. А им, напомним, может стать Лашет, которого в Германии и так подозревают в излишней симпатии Владимиру Путину.

С другой стороны Меркель могла руководствоваться примером президента США Джо Байдена, который провел переговоры с Путиным, в том числе и относительно Украины. Однако, наиболее вероятной причиной этого может быть совокупность факторов: и опасения Германии относительно потенциального роста агрессии России в отношении Украины, и "застой" во всех доступных сторонам переговорных процессах, и экономические потери, которые много лет ЕС несет из-за антироссийских санкций. Все это дает основания предполагать, что попытка Германии и Франции выйти на прямые переговоры с Россией не в индивидуальном порядке, а на уровне всего Союза, повторится. И Украине в этом процессе необходимо держать руку на пульсе: как со "старым" канцлером ФРГ, так и с потенциальным преемником.

Дарья Нинько, специально для Delo.ua