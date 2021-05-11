Германия без Меркель: как власть в ФРГ может стать "зеленой" и выгодно ли это Украине

В сентябре 2021 года в Германии состоятся парламентские выборы. Впервые за многие годы результаты голосования, которое пройдет уже через несколько месяцев, предугадать сложно: блок христианских демократов, руководивших страной последние 16 лет, теряет поддержку, уступая лидерство "Зеленым".

Не останется на своем посту и канцлер ФРГ Ангела Меркель: первая женщина-канцлер Германии, возглавлявшая правительство страны с 2005 года, от участия в новых выборах отказалась. На смену ей может прийти ее соратник Армин Лашет, хотя пока особой популярностью у немцев он не пользуется. Более пристальное внимание приковано к кандидату в канцлеры от "Зеленых" — молодому политику Анналене Бербок.

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Delo.ua рассказывает, почему правящий блок ХДС/ХСС в Германии теряет поддержку, есть ли у партии "Зеленых" шанс получить право формировать новую коалицию в Бундестаге и какой канцлер Германии более выгоден Украине.

Исторический минимум

Согласно данным недавнего опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения Kantar для немецкого издания Bild, рейтинг правящего консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) составляет 23%. Такой уровень поддержки — самый низкий за всю историю наблюдений за ХДС/ХСС, отмечают исследователи.

На сегодняшний день лидерство у избирателей сохраняет партия "Союз 90/Зеленые": на выборах ее готовы поддержать 26% избирателей. Третье место принадлежит Социал-демократической партии Германии (СДПГ): за нее готовы голосовать 16% избирателей.

За пределами тройки лидеров находится Свободная демократическая партия Германии (12%), ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (10%) и "Левая партия" (7%).

Отметим, что по данным исследования Kantar, "Зеленые" впервые вырвались вперед в рейтинге избирательных симпатий в конце апреля, после того, как партия официально выдвинула кандидатом в канцлеры Анналену Бербок. Означает ли это, что ХДС/ХСС уступают "Зеленым" только из-за лидера? Отчасти да, хотя причин для роста рейтинга последних гораздо больше.

Почему и достаточно ли сильно растут "Зеленые"?

В целом, рост рейтинга партии "Союз 90/Зеленые" — это не новая тенденция, а долгосрочный тренд, отмечают эксперты. Поддержка политсилы и раньше была выше 20%, но ее рост слегка снизил коронакризис, говорит старший эксперт программы европейских, региональных и российских исследований Украинского института будущего Андреас Умланд. Среди прочего, на их поддержке отражается и то, что в большей степени жители Германии являются сторонниками европейской экологической политики, над развитием которой и работают "Зеленые", отмечает заместитель председателя правления Совета внешней политики "Украинская призма" Сергей Герасимчук.

Но второй фактор, по словам эксперта, как раз и упирается в "лицо" христианских демократов — премьер-министра земли Северный Рейн-Вестфалия Армина Лашета.

"Меркель отказалась от участия в борьбе за кресло канцлера. Ее протеже, которую часто называли "мини-Меркель" — Аннегрет Крамп-Карренбауэр — тоже подала в отставку с должности главы партии и, соответственно, не претендует на канцлерство. В итоге получили Армина Лашета, очень сдержанного политика от христианских демократов, который возглавит список. Конечно, что с таким малохаризматичным лидером поддержку получить будет сложно", — говорит Герасимчук.

Кандидат в канцлеры ФРГ от правящего блока ХДС/ХСС Армин лашет. Фото: Getty Images

Несмотря на то, что Лашет является соратником Меркель, и, в случае назначения на пост канцлера ФРГ, мог бы продолжать ее политику, острым моментом является его лояльность к власти Российской Федерации. В немецких СМИ Лашета называют "Der Putin-Versteher" ("понимающий Путина"), и такое определение — не самое удачное для политика в этой стране.

Свою роль в отношении немецких избирателей к Лашету сыграл и сам процесс его выдвижения кандидатом в канцлеры: в ходе этого между ним и его конкурентом, премьер-министром Баварии и лидером ХСС Маркусом Зедером, возникла внутрипартийная борьба. Причем, электоральные симпатии немцев были на стороне более популярного Зедера. Немецкие политические обозреватели и вовсе считают, что выбор Лашета и то, как он был сделан, — это едва ли не самоубийство для блока и "зеленый" свет для Анналены Бербок.

На сегодняшний день, если бы выборы канцлера в Германии проводились прямым голосованием, то Бербок получила бы большинство голосов — 28%, опередив Лашета и кандидата от СДПГ Олафа Шольца. Последних, согласно опросу, проведенному по заказу общественно-правовой медиакомпании ARD, готовы поддержать по 21% избирателей, пишет DW.

Но внутрипартийная война — это не единственная проблема, которая может разорвать цепь из многолетних побед ХДС/ХСС на парламентских выборах. В марте 2021 в Германии разгорелся куда более серьезный скандал — коррупционный: депутатов Бундестага от блока ХДС/ХСС Николаса Лебеля и Георга Нюсляйна уличили в том, что они получали шестизначные суммы в качестве "откатов" за посредничество при закупках медицинских масок.

Третьим аспектом, который может повлиять на исход парламентских выборов в Германии, является то, что политика, которую все эти годы вела Меркель, продемонстрировала немцам выгоды от того, что Германия выглядит одним из наиболее стабильных государств в Европе, отмечает Герасимчук. На фоне радикализации политической ситуации во многих других европейских странах, немцы могут сделать выбор в пользу более-менее стабильной политики, которую могут гарантировать "Зеленые", считает эксперт.

"Традиционно ХДС/ХСС в целом были правой политической силой, но за время правления Меркель они существенно сдвинулись к центристам. И на этом центристском поле они и конкурируют с "Зелеными", и, последние, по сути, забирают себе их голоса, — говорит Герасимчук, — Если посмотреть на сигналы Меркель за последние год-полтора, то, мне кажется, что она тоже подавала "пасы" "Зеленым": принципиальная позиция по "зеленому" соглашению в ЕС свидетельствовала о том, что Меркель учитывает рост "Зеленых" и стремится к тому, чтобы обеспечить предпосылки для создания черно-зеленой коалиции — ХДС/ХСС и "Зеленые".

Впрочем, по мнению Умланда, до выборов ситуация еще может измениться: христианские демократы еще имеют шанс повысить свой рейтинг до дня "Х", а Лашет, после официального выдвижения, имеет шанс больше понравиться избирателям. Кроме того, и с кандидатурой Бербок тоже связаны некоторые сложности. По словам эксперта, ко второму канцлеру-женщине Германия готова, но главные проблемы Бербок в другом: избирателей может смущать ее молодой как для немецкого политика возраст — 40 лет, — и отсутствие опыта работы на государственных постах. Однако, при правильном позиционировании за оставшееся время кандидат в канцлеры вполне может превратить такого рода недостатки в глазах избирателей в преимущество, считает эксперт.

Главным недостатком кандидата в канцлеры от партии "Зеленых" Анналены Бербок эксперты называют ее молодой возраст. Фото: Getty Images

Если "Зеленые" победят: что изменится для Германии и для Украины?

Любой немецкий политик, который приходит к власти, заинтересован в том, чтобы сохранять стабильность государства и неизменность его внутренней политики, объясняет Сергей Герасимчук. Более того, в политической системе Германии партии традиционно отстаивают свою идеологию и принципы только находясь в оппозиции. Вместе с приходом к власти такие политические силы смещаются в сторону центризма, как это ранее произошло и с ХДС, отмечает эксперт.

"Даже если "Зеленые" придут к власти со своими лозунгами и так или иначе будут их учитывать, но все же это будет стандартная центристская партия. Такая ситуация в Германии складывается постоянно, потому что немецкие избиратели не любят резких изменений, делают ставку на стабильность своего государства и в чем-то они правы: мы видим, что стабильность Германии обеспечила ей и экономическое процветание, и ведущую роль в ЕС. Я думаю, что любой политик, который приходит к власти, заинтересован в том, чтобы сохранить такой статус. Для этого "Зеленые" будут просто центристской партией, которая будет обеспечивать стабильность и неизменность политики в Германии", — говорит Герасимчук.

Более интересные изменения в случае победы "Зеленых" на выборах могут ждать внешнюю политику Германии. И такие изменения выгодны Украине: политическая сила выступает за вступление Украины в ЕС, критичнее, чем другие партии, относится к путинскому режиму в РФ и поддерживает прекращение строительства "Северного потока-2".

"Если сложится зелено-черная коалиция, а канцлером станет Бербок, то с большой вероятностью пост министра иностранных дел займет Норберт Реттген, представитель ХДС, который сейчас в Бундестаге возглавляет комитет по внешней политике. Он известен наиболее "ястребиными" взглядами относительно России, является заметным евроатлантистом, то есть отстаивает необходимость сохранения евроатлантических связей, немецко-американского сотрудничества. Все это, конечно, не на пользу России и, в какой-то степени, на пользу Украине, — отмечает Герасимчук, — Не стоит забывать также о Крамп-Карренбауэр. В нынешнем правительстве она возглавляет министерство обороны и уже проявила себя как человек, заинтересованный в углублении сотрудничества с НАТО. Она критично отзывалась о "Северном потоке-2". Если она сохранит свой пост и в новом правительстве, то это тоже будет не на пользу России, и, соответственно, на пользу Украине".

По мнению эксперта, если ко власти в Германии придет партия "Зеленых", это увеличит вероятность, что газопровод из России в Германию так и не будет запущен. По мнению Андреаса Умланда, "зеленое" правительство продолжать реализацию этого проекта не будет.

"Если "Зеленые" выиграют, я ожидаю, что "Северный поток-2" не будет реализован. Они уже сделали соответствующие заявления, и я не могу представить, что их правительство будет дальше продолжать этот проект, — говорит Умланд, — Но в целом внешнеполитический курс, думаю, сильно не изменится. Это привычно для Германии: у основных центристских партий очень похожие внешнеполитические доктрины, отличающиеся только в отдельных аспектах вроде "Северного потока-2". В целом политика останется той же: проевропейской, трансатлантической, и, вероятно, чуть более критичной в отношении России и чуть более проукраинской. Хотя и при Меркель Германия тоже была относительно проукраинской".

Дарья Нинько, специально для Delo.ua