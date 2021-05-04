Немецкие экологи требуют остановить "Северный поток-2"

3 мая Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) обратился с иском в административный суд Гамбурга против строительства газопровода "Северный поток-2" в экономической зоне Германии.

Как сообщает Deutsche Welle, после обращения экологов, действие разрешения на строительство "Северного потока-2" до конца мая временно приостановили.

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По информации издания, в начале апреля Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH) отклонило возражения экологов о разрешении на строительство последнего участка газопровода.

В частности, в NABU утверждали, что из-за того, что участок протяженностью около 16,5 километра проходит за чертой птичьего заповедника, он не имеет большого значения для некоторых видов птиц, останавливающихся там для отдыха.

"Единственный способ ограничить ущерб Балтийскому морю — это обратиться в суд", — заявили экологи.

Активисты добавили, что "Северный поток-2" непосредственно разрушает морские флору и фауну на дне на площади более 16 футбольных полей.

Кроме NABU, иск против строительства газопровода в административный суд Гамбурга в апреле подала экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH). Пресс-секретарь BSH заявил, что на время рассмотрения исков двух природоохранных организаций прекращается действие выданного ведомством разрешения на строительство последнего участка газопровода.

Ранее Минюст США утвердил два пакета новых санкций против газопровода "Северный поток-2". Однако окончательное решение по ним все еще не принято.Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что хотя некоторые страны выступают против этого проекта, Германия поддерживает строительство "Северного потока-2".

Перед этим вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс заявил, что газопровод "Северный поток-2", строящийся из России в Германию по дну моря, не нужен энергоснабжению Евросоюза.

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