Вице-президент Еврокомиссии: "Северный поток-2" Европе не нужен"

Вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс заявляет, что газопровод "Северный поток-2", строящийся из России в Германию по дну моря, не нужен энергоснабжения Евросоюза. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Tagesspiegel.

"Нам не нужен "Северный поток-2". Комиссия всегда говорила, что, с нашей точки зрения, проект не нужен для энергоснабжения ЕС. Однако "Северный поток-2" существует. Еврокомиссия должна обеспечить использование "Северного потока-2" в соответствии с правилами ЕС. России это не нравится. Но это правила ЕС", — отметил еврочиновник.

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Напомним, что 6 февраля Россия возобновила укладку труб "Северного потока-2" в водах Дании через 413 дней после остановки из-за санкций США. Газопровод, длина которого превышает 1200 км, сейчас построен примерно на 94%.

Отметим, что в середине января американские санкции были расширены непосредственно на баржу-трубоукладчик "Фортуна", задействованную в достройке "Северного потока-2", и компанию, которая владеет судном.

1 февраля Франция призвала Германию отказаться от строительства газопровода в знак протеста против ареста в Москве оппозиционера Алексея Навального.

В то же время спустя несколько дней президент Франции Эммануэль Макрон, наоборот, поддержал позицию немецкого канцлера Ангелы Меркель о необходимости завершения строительства "Северного потока-2".

До этого президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что связи в сфере энергетики остаются едва ли не последним мостом между Россией и Европой, и сторонам стоит задуматься о том стоит ли разрушать полностью и бесповоротно этот мост. В то же время, по его словам, что арест и осуждение Навального никак не соотносятся с правовым государством.