Решение по пошлинам на турецкие трубы снова отложили: украинские производители говорят об убытках

Рассмотрение окончательных антидемпинговых мер по импорту стальных сварных труб из Турции было отложено еще на две недели. В "Укрметаллургпроме" заявляют, что затягивание решения усиливает давление на украинских производителей, теряющих заказ и долю внутреннего рынка.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на колонку президента ОП "Укрметаллургпром" Александра Каленкова для "Интерфакс-Украина".

По словам Каленкова, с момента обращения украинских производителей о применении антидемпинговых мер прошло более года, однако предыдущие пошлины так и не ввели.

Он отмечает, что около восьми украинских трубных предприятий продолжают нести убытки.

По оценке "Укрметаллургпрома", импорт турецких труб с 2021 года вырос втрое. Каленков утверждает, что турецкая продукция продается по ценам ниже себестоимости украинских производителей и постепенно вытесняет их с внутреннего рынка.

Дополнительным риском он называет значительные свободные производственные мощности в Турции, которые, по его словам, примерно в пять раз превышают объемы потребления труб в Украине.

При этом на ряде внешних рынков, в частности в США, ЕС и Великобритании, по турецкой трубной продукции уже действуют торговые ограничения.

Каленков также обратил внимание на закупку отдельными турецкими производителями российских металлургических полуфабрикатов. По его мнению, из-за отсутствия дополнительных торговых барьеров продукция из российского сырья может попадать и на украинский рынок.

В "Укрметаллургпроме" предупреждают, что дальнейшее затягивание решения может привести к сокращению производства, потере заказов и консервации части украинских мощностей.

В то же время, на сайте Минэкономики расследование по импорту стальных сварных труб из Турции остается среди действующих антидемпинговых процедур.

Напомним, в октябре Канада отменила антидемпинговые пошлины для украинских труб, в то же время оставив ограничения для продукции из Турции и еще шести стран. Для поставщиков, которым не установлены индивидуальные ставки, пошлина составляет 37,4% от экспортной цены.