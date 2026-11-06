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Решение по пошлинам на турецкие трубы снова отложили: украинские производители говорят об убытках

нержавеющие трубы Сентравис
Решение по пошлинам на турецкие трубы снова отложили

Рассмотрение окончательных антидемпинговых мер по импорту стальных сварных труб из Турции было отложено еще на две недели. В "Укрметаллургпроме" заявляют, что затягивание решения усиливает давление на украинских производителей, теряющих заказ и долю внутреннего рынка.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на колонку президента ОП "Укрметаллургпром" Александра Каленкова для "Интерфакс-Украина".

По словам Каленкова, с момента обращения украинских производителей о применении антидемпинговых мер прошло более года, однако предыдущие пошлины так и не ввели.

Он отмечает, что около восьми украинских трубных предприятий продолжают нести убытки.

По оценке "Укрметаллургпрома", импорт турецких труб с 2021 года вырос втрое. Каленков утверждает, что турецкая продукция продается по ценам ниже себестоимости украинских производителей и постепенно вытесняет их с внутреннего рынка.

Дополнительным риском он называет значительные свободные производственные мощности в Турции, которые, по его словам, примерно в пять раз превышают объемы потребления труб в Украине.

При этом на ряде внешних рынков, в частности в США, ЕС и Великобритании, по турецкой трубной продукции уже действуют торговые ограничения.

Каленков также обратил внимание на закупку отдельными турецкими производителями российских металлургических полуфабрикатов. По его мнению, из-за отсутствия дополнительных торговых барьеров продукция из российского сырья может попадать и на украинский рынок.

В "Укрметаллургпроме" предупреждают, что дальнейшее затягивание решения может привести к сокращению производства, потере заказов и консервации части украинских мощностей.

В то же время, на сайте Минэкономики расследование по импорту стальных сварных труб из Турции остается среди действующих антидемпинговых процедур.

Напомним, в октябре Канада отменила антидемпинговые пошлины для украинских труб, в то же время оставив ограничения для продукции из Турции и еще шести стран. Для поставщиков, которым не установлены индивидуальные ставки, пошлина составляет 37,4% от экспортной цены.

Автор:
Татьяна Гойденко

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