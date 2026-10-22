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Украинские трубы освободили от антидемпинговых пошлин в Канаде

Украинские трубы освободили от антидемпинговых пошлин в Канаде
Украинские трубы освободили от антидемпинговых пошлин в Канаде

Канадский трибунал по международной торговле (CITT) отменил антидемпинговые меры по импорту из Украины труб нефтяного сортамента (OCTG). В то же время, аналогичные ограничения продлили для семи других стран.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение SteelOrbis.

CITT пришел к выводу, что отмена антидемпинговых мер для украинской продукции не будет создавать риска ущерба канадским производителям.

В то же время, пошлины продлили для поставщиков из Тайваня, Индии, Индонезии, Южной Кореи, Таиланда, Турции и Вьетнама.

Для компаний из этих стран, которым не установлены индивидуальные ставки, антидемпинговая пошлина составляет 37,4% от экспортной цены.

Из-под ограничений также исключены отдельные производители — в частности, южнокорейская Hyundai Steel Company и турецкая Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Что это значит для украинских производителей

OCTG – это трубы, которые используются преимущественно в нефтяной и газовой промышленности, в частности при обустройстве скважин.

Отмена антидемпинговых мер уменьшает торговые барьеры для украинской продукции на канадском рынке и улучшает ее конкурентные условия по сравнению с поставщиками из семи стран, по которым пошлины пошлины.

Средние котировки OCTG-труб на условиях North America FOB в сентябре составляли около $3031 за тонну, увеличившись за месяц на 17% или на $441.

Напомним, ранее сообщалось, что Канада продлила беспошлинный режим для большинства украинских товаров до июня 2027 года. По оценкам канадской стороны, это позволит украинским экспортерам дополнительно сэкономить около 1,2 млн. канадских долларов.

Автор:
Татьяна Гойденко

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