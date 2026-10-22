Украинские трубы освободили от антидемпинговых пошлин в Канаде

Канадский трибунал по международной торговле (CITT) отменил антидемпинговые меры по импорту из Украины труб нефтяного сортамента (OCTG). В то же время, аналогичные ограничения продлили для семи других стран.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение SteelOrbis.

CITT пришел к выводу, что отмена антидемпинговых мер для украинской продукции не будет создавать риска ущерба канадским производителям.

В то же время, пошлины продлили для поставщиков из Тайваня, Индии, Индонезии, Южной Кореи, Таиланда, Турции и Вьетнама.

Для компаний из этих стран, которым не установлены индивидуальные ставки, антидемпинговая пошлина составляет 37,4% от экспортной цены.

Из-под ограничений также исключены отдельные производители — в частности, южнокорейская Hyundai Steel Company и турецкая Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Что это значит для украинских производителей

OCTG – это трубы, которые используются преимущественно в нефтяной и газовой промышленности, в частности при обустройстве скважин.

Отмена антидемпинговых мер уменьшает торговые барьеры для украинской продукции на канадском рынке и улучшает ее конкурентные условия по сравнению с поставщиками из семи стран, по которым пошлины пошлины.

Средние котировки OCTG-труб на условиях North America FOB в сентябре составляли около $3031 за тонну, увеличившись за месяц на 17% или на $441.

Напомним, ранее сообщалось, что Канада продлила беспошлинный режим для большинства украинских товаров до июня 2027 года. По оценкам канадской стороны, это позволит украинским экспортерам дополнительно сэкономить около 1,2 млн. канадских долларов.