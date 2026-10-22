Українські труби звільнили від антидемпінгових мит у Канаді

Канадський трибунал із питань міжнародної торгівлі (CITT) скасував антидемпінгові заходи щодо імпорту з України труб нафтового сортаменту (OCTG). Водночас аналогічні обмеження продовжили для семи інших країн.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення SteelOrbis.

CITT дійшов висновку, що скасування антидемпінгових заходів для української продукції не створюватиме ризику шкоди канадським виробникам.

Водночас мита продовжили для постачальників із Тайваню, Індії, Індонезії, Південної Кореї, Таїланду, Туреччини та В'єтнаму.

Для компаній із цих країн, яким не встановлено індивідуальних ставок, антидемпінгове мито становить 37,4% від експортної ціни.

Із-під обмежень також виключені окремі виробники — зокрема південнокорейська Hyundai Steel Company та турецька Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Що це означає для українських виробників

OCTG — це труби, які використовуються переважно у нафтовій та газовій промисловості, зокрема під час облаштування свердловин.

Скасування антидемпінгових заходів зменшує торговельні бар'єри для української продукції на канадському ринку та покращує її конкурентні умови порівняно з постачальниками із семи країн, щодо яких мита залишили чинними.

Середні котирування OCTG-труб на умовах North America FOB у вересні становили близько $3031 за тонну, збільшившись за місяць на 17%, або на $441.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Канада продовжила безмитний режим для більшості українських товарів до червня 2027 року. За оцінками канадської сторони, це дозволить українським експортерам додатково заощадити близько 1,2 млн канадських доларів.