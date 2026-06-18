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Канада продовжила безмитний режим для товарів з України до 2027 року: скільки заощадить бізнес
Міністерство фінансів Канади подовжило дію указу про звільнення українських товарів від імпортних мит ще на один рік — до 9 червня 2027 року.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на офіційну урядову газету Канади Canada Gazette.
Головна мета цього кроку — фінансова підтримка стабільності української економіки та стимулювання експорту в умовах війни. Скасування мит поширюється на абсолютну більшість категорій українського імпорту.
Від сплати імпортних мит у Канаді традиційно звільняються не всі товари. Пільговий режим не поширюється на позиції, збут яких жорстко контролюється державою через систему квот. Йдеться про:
- яйця;
- курятину;
- молочні продукти.
Економічний ефект для України
Нагадаємо, Канада запровадила безмитний режим для України 9 червня 2022 року і відтоді щорічно його пролонгує. За чотири роки дії цієї ініціативи українські експортери вже змогли заощадити 9,5 млн канадських доларів (близько 7 млн доларів США).
За оцінками канадського уряду, чергове продовження пільгового періоду до літа 2027 року дозволить українському бізнесу зберегти додатково ще близько 1,2 млн канадських доларів.
Нагадаємо, 7 квітня набула чинності Угода між Україною та Канадою про взаємну адміністративну допомогу в митних справах після обміну дипломатичними нотами між сторонами. Йдеться передусім про системний обмін інформацією, який дозволить ефективніше запобігати, виявляти та розслідувати порушення митного законодавства.