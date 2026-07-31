Китай підвищує ціни на бензин і дизель на тлі поновлення конфлікту на Близькому Сході

Китай з 1 серпня 2026 року підвищує внутрішні роздрібні ціни на бензин та дизельне паливо. Серед основних причин – загострення конфлікту на Близькому Сході, блокада Ормузької протоки та різке коливання світових цін на нафту.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Деталі підвищення та вплив геополітики

Згідно з даними Національної комісії з розвитку і реформ (NDRC), роздрібні граничні ціни на бензин та дизельне паливо зростуть на 685 юанів (близько $101,54) та 655 юанів ($96,96) за тонну відповідно. Це означає зростання на 14% та 15% порівняно з останнім коригуванням перед початком бойових дій за участю Ірану.

Це рішення стало другим підвищенням цін після поновлення конфлікту між Іраном та США, а також блокада Ормузької протоки, яка є ключовим маршрутом постачання енергоносіїв. Хоча раніше, 3 липня, роздрібні ціни на паливо в Китаї поверталися до довоєнного рівня.

NDRC переглядає та коригує роздрібні ціни на бензин та дизель кожні 10 робочих днів. Механізм ціноутворення відображає зміни світових цін на нафту, середні витрати на переробку, податки, витрати на дистрибуцію та норму прибутку.

Ситуація на НПЗ та попит на паливо

За даними китайської консалтингової компанії Oilchem, у липні маржа переробки на державних нафтопереробних заводах зросла на 1645 юанів за тонну порівняно з попереднім місяцем, але операційні показники залишилися зі збитками у розмірі 728 юанів (близько $107,90) за тонну. Середня маржа прибутку незалежних НПЗ провінції Шаньдун становила 146,48 юаня ($21,61)за тонну.

Як зазначають аналітики, високі ціни на нафту послабили споживання пального в КНР. У квітні попит впав більш ніж на 15% у річному обчисленні. У липні показники дещо покращилися порівняно з попереднім місяцем, проте попит на бензин зменшився на 6,5% у період літніх відпусток. Продажі дизельного палива також скоротилися через високі температури та часті опади, які ускладнили промислову й будівельну діяльність китайських підприємств.

Ситуація в Україні

Українські АЗС за тиждень переписали цінники на всі види пального. Із 20 по 27 липня дизельне пальне в середньому подорожчало на 9,38 грн за літр (майже на 12%), бензин А-95 — на 4,34 грн (5,7%), автогаз — на 1,51 грн (3,8%).

За добу з 29 по 30 липня середня роздрібна ціна на дизельне пальне зросла на 1 грн/л і досягла 90,66 грн/л. Бензин А-95 зріс у ціні на 26 коп./л (до 81,19 грн/л), а скраплений газ (LPG) — на 76 коп./л (до 43,32 грн/л).

Сьогодні, 31 липня, в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне. Бензин марки А-95+ в середньому коштує 84,27 грн/л, А-95 — 81,19 грн, а дизель — 91,99 грн. Також подорожчав автогаз — до 43,52 грн. Ринок не виключає подальшого зростання цін.