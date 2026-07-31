Один з найбільших виробників цукру в Україні модернізує завод на Волині для зменшення викидів

Компанія "Радехівський цукор" проведе модернізацію Гнідавського підрозділу у селі Рованці на Волині, щоб зменшити викиди забруднювальних речовин та встановити нові системи очищення повітря.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Latifundist.

Мета та технічні деталі робіт

Основна мета модернізації — зменшення неорганізованих викидів забруднювальних речовин, впорядкування систем очищення повітря та підвищення екологічної безпеки виробництва.

Проєкт передбачає такі технічні зміни:

модернізацію вузлів сульфітації води та соку;

встановлення організованої аспіраційної системи жомосушильного відділення;

оновлення інфраструктури зберігання та використання паливно-мастильних матеріалів;

заміну запірної арматури й трубопроводів;

монтаж сучасної системи пиловловлювання та встановлення нового технологічного обладнання.

Наслідки для підприємства та довкілля

Технічне переоснащення допоможе скоротити неорганізовані викиди, підвищити ефективність очищення повітря, а також покращити умови праці персоналу та рівень промислової безпеки.

Зазначена модернізація не передбачає зміни розташування основних технологічних вузлів або розширення існуючих виробничих потужностей підприємства.

Про завод

ТзОВ "Радехівський цукор" - це сучасне та модернізоване підприємство, що спеціалізується на переробці цукрового буряка, виробництві цукру, жому та меласу. Підприємство є одним з найбільших виробників цукру в Україні. З 2010 року товариство входить до міжнародної групи компаній Pfeifer&Langen.

Гнідавський завод, який належить товариству, був побудований у 1958 році, а першу продукцію випустив вже на наступний рік. Наразі виробнича потужність заводу складає 6000 тонн/добу переробки цукрового буряка. Підприєство виробляє цукор, м'ясо та гранульований сухий жом.

Нагадаємо, Україна успішно завершила сезон цукроваріння 2025 року, фінальна точка в якому була поставлена 1 лютого 2026 року. Спільними зусиллями 26 заводів "Укрцукру" та ще одного підприємства, що працювало поза межами асоціації, в країні було вироблено 1,72 млн тонн продукту.