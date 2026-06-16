Перший в Україні: завод на Хмельниччині встановлює унікальне обладнання з виробництва цукру

На підприємстві "Старокостянтинівцукор" триває будівництво вакуум-кристалізатора безперервної дії. Цей апарат стане першим обладнанням такого типу, встановленим на цукрових заводах України.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба заводу.

Вакуум-кристалізатор виконує функцію перетворення цукрового сиропу на утфель — суміш із кристалів цукру та міжкристального розчину. Усередині апарата підтримується знижений тиск. Завдяки вакууму сироп закипає за нижчої температури, що запобігає перегріванню та карамелізації продукту.

Існуючі аналоги на українських фабриках працюють за принципом періодичної дії, що потребує зупинок для вивантаження продукції. Нова установка працюватиме без зупинок: сироп надходитиме в систему постійно, а готовий утфель буде виводитися в безперервному режимі. Такий підхід стабілізує температурний режим, забезпечує однакові розміри цукрових кристалів і зменшує споживання енергоресурсів на етапі варіння.

"Ми працюємо над модернізацією виробництва та впровадженням рішень, які дозволять підприємству працювати ще ефективніше", — зазначає головний інженер Іван Мисько.

Додатково технічні спеціалісти галузі зазначають, що перехід на безперервну кристалізацію зменшує витрати технологічної пари на 10-15%. Це знижує собівартість готового піску і підвищує вихід чистого продукту з тонни переробленого буряка. Автоматизація подачі сировини мінімізує вплив людського фактора на якість готової партії. Попри фінансові ризики, підприємство продовжує фінансувати переоснащення технічних ліній.

Про завод

ТОВ "Старокостянтинівцукор" засноване у 2007 році на базі Старокостянтинівського цукрового заводу. Підприємство займається переробкою цукрового буряка та виробництвом білого цукру кристалічного.

Продукція заводу включає: цукор-пісок першої та другої категорій; товарний жом, який використовується як корм для тварин; цукрову мелясу (патоку) для хімічної та дріжджової промисловості.



За даними YouControl, розмір статутного капіталу товариства перевищує 192 млн грн. Його кінцевим бенефіціарним власником є Олександр Співак з часткою у 99,98%.



Нагадаємо, українські цукровари вже виробили 1,615 млн тонн цукру в поточному 2025-2026 маркетинговому році. Попри те, що сезон переробки ще триває, очікується, що фінальні показники перевищать позначку в 1,7 млн тонн.