Україна експортувала понад півмільйона тонн цукру: які країни стали головними покупцями

Українські виробники експортували 504 тисячі тонн цукру за три квартали поточного маркетингового року. Попри високі показники продажів за кордон, цьогорічна посівна кампанія цукрових буряків завершилася з найнижчим результатом за всі роки незалежності.

про це повідомляє Національна асоціація цукровиків України "Укрцукор".



Головними покупцями цієї продукції стали такі країни:

Ліван — 21% від загального обсягу поставок;

ЄС — 18%;

Сирія — 14%;

Узбекистан — 12%.

Країни Близького Сходу сумарно придбали 50% від усього обсягу експортованого українського цукру за вказані три квартали. Цей регіон залишається головним ринком збуту для виробників з України.

"Українська цукрова галузь продовжує зміцнювати свою присутність на міжнародних ринках, забезпечуючи стабільні валютні надходження та підтримуючи економіку країни у воєнний час", — зазначили в асоціації.

Паралельно з цим в Україні повністю завершили посівну кампанію цукрових буряків. За офіційними даними асоціації "Укрцукор", загальна площа посівів цього року склала 162,1 тисячі гектарів. Цей результат є на 18% меншим за показник попереднього року. Такий обсяг посадкових площ став мінімальним за всю історію незалежної України.

Головним регіоном за площею посівів цієї культури залишається Вінницька область. На її території під цукрові буряки цьогоріч виділили 31,2 тисячі гектарів.

Нагадаємо, з березня Узбекистан увійшов до трійки найбільших імпортерів українського цукру, а за підсумками квітня цей ринок може стати основним для вітчизняних виробників. Зміна географії експорту зумовлена порушенням логістики в Перській затоці, через що постачання з ОАЕ до країн Середньої Азії скоротилося.