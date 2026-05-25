Імпорт цукру з України похитнув ринок ЄС: найбільший виробник Європи рахує збитки

Європейські цукрові гіганти скорочують виробництво

Європейські виробники цукру фіксують стрімке погіршення фінансових результатів. Через падіння ринкових цін та глобальні структурні зміни компанії змушені зменшувати обсяги переробки та розривати контракти з місцевими аграріями

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Agrarheute.

Найбільший виробник цукру в Європі, німецький концерн Südzucker, за підсумками 2025/26 фінансового року зіткнувся з різким падінням прибутків.

Операційний прибуток компанії обвалився до €163 млн (проти €350 млн у попередньому періоді). Водночас безпосередньо цукровий сегмент продемонстрував чистий збиток у розмірі €177 млн.

Виручка Südzucker від реалізації цукру просіла на 28% — до €2,8 млрд. Головними чинниками негативного тренду в компанії називають:

  • Загальне зниження цін на цукор усередині європейського регіону.
  • Скорочення обсягів продажів.
  • Посилення конкуренції через зростання безмитного імпорту, зокрема з України.

Реагуючи на кризу, Südzucker уже скоротив площі під буряками на 18% (до 305,8 тис. га), а обсяги переробки сировини впали до 24,8 млн тонн. Тенденція до оптимізації виробництва продовжується і в поточному сезоні.

Інший великий виробник, Pfeifer & Langen, розпочав масштабний перегляд пулу постачальників. Компанія планує суттєво зменшити переробку буряків, а понад 80 господарств із загальною площею близько 1,2 тис. га вже не отримають нових контрактів.

Під скорочення потрапили аграрії, чиї угіддя розташовані далі ніж за 100 км від цукрового заводу в місті Лаге. У Pfeifer & Langen рішення пояснюють високою логістичною вартістю та економічною недоцільністю подальшої співпраці.

Загалом аналітики прогнозують, що у 2026 році площі під цукровими буряками в Німеччині зменшаться ще на 12,6%.

Раніше повідомлялося, що у 2025/26 маркетинговому році Україна експортує 505 тис. тонн цукру, що на 19,7% менше, ніж у попередньому періоді. Зміни в експорті та виробництві пов’язані з обмеженнями зовнішньої торгівлі та трансформацією ринків збуту.

Автор:
Тетяна Бесараб