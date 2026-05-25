Імпорт цукру з України похитнув ринок ЄС: найбільший виробник Європи рахує збитки

Європейські виробники цукру фіксують стрімке погіршення фінансових результатів. Через падіння ринкових цін та глобальні структурні зміни компанії змушені зменшувати обсяги переробки та розривати контракти з місцевими аграріями

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Agrarheute.

Найбільший виробник цукру в Європі, німецький концерн Südzucker, за підсумками 2025/26 фінансового року зіткнувся з різким падінням прибутків.

Операційний прибуток компанії обвалився до €163 млн (проти €350 млн у попередньому періоді). Водночас безпосередньо цукровий сегмент продемонстрував чистий збиток у розмірі €177 млн.

Виручка Südzucker від реалізації цукру просіла на 28% — до €2,8 млрд. Головними чинниками негативного тренду в компанії називають:

Загальне зниження цін на цукор усередині європейського регіону.

Скорочення обсягів продажів.

Посилення конкуренції через зростання безмитного імпорту, зокрема з України.

Реагуючи на кризу, Südzucker уже скоротив площі під буряками на 18% (до 305,8 тис. га), а обсяги переробки сировини впали до 24,8 млн тонн. Тенденція до оптимізації виробництва продовжується і в поточному сезоні.

Інший великий виробник, Pfeifer & Langen, розпочав масштабний перегляд пулу постачальників. Компанія планує суттєво зменшити переробку буряків, а понад 80 господарств із загальною площею близько 1,2 тис. га вже не отримають нових контрактів.

Під скорочення потрапили аграрії, чиї угіддя розташовані далі ніж за 100 км від цукрового заводу в місті Лаге. У Pfeifer & Langen рішення пояснюють високою логістичною вартістю та економічною недоцільністю подальшої співпраці.

Загалом аналітики прогнозують, що у 2026 році площі під цукровими буряками в Німеччині зменшаться ще на 12,6%.

Раніше повідомлялося, що у 2025/26 маркетинговому році Україна експортує 505 тис. тонн цукру, що на 19,7% менше, ніж у попередньому періоді. Зміни в експорті та виробництві пов’язані з обмеженнями зовнішньої торгівлі та трансформацією ринків збуту.