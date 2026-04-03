Україна скоротить експорт цукру на 20%

У 2025/26 маркетинговому році Україна експортує 505 тис. тонн цукру, що на 19,7% менше, ніж у попередньому періоді. Зміни в експорті та виробництві пов’язані з обмеженнями зовнішньої торгівлі та трансформацією ринків збуту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на УКАБ.

Згідно з прогнозами, загальний обсяг виробництва цукру становитиме близько 1,3 млн тонн. Це на 26,3% менше, ніж у попередньому маркетинговому році, і на 12,6% нижче середнього показника за останні п’ять років.

Площі під цукровим буряком у 2025/26 МР скоротилися до 199 тис. гектарів, що на 21,6% менше у річному вимірі та на 12,4% нижче середнього рівня за п’ять років. Основними факторами стали квотування постачання цукру до країн Європейського союзу та ускладнення логістики на зовнішніх ринках.

Попри це, врожайність цукрового буряка зросла до 49,3 тонни з гектара, що на 2% більше, ніж у попередньому сезоні, і на 4,4% перевищує середній п’ятирічний показник. Загальний валовий збір очікується на рівні 10,2 млн тонн.

Після запровадження квот на експорт до країн ЄС відвантаження цукру у 2024/25 МР скоротилися до 629 тис. тонн, що на 14,2% менше, ніж роком раніше. У 2025/26 МР очікується подальше зниження до 505 тис. тонн.

Основними напрямками експорту у 2024/25 МР залишалися країни Африки з часткою 32% та Близького Сходу з 29%. Частка країн ЄС становила 17%.

Внутрішнє споживання цукру в Україні також знижується. Якщо до повномасштабної війни воно становило близько 1,1 млн тонн, то у 2025/26 МР прогнозується зменшення до 0,9 млн тонн, передусім через скорочення чисельності населення.

Попри зменшення виробництва, перехідні запаси на початок сезону в обсязі 620 тис. тонн дозволяють забезпечити внутрішній попит і підтримувати експортні поставки, хоча їх структура поступово зміщується на традиційні ринки збуту.

Зауважимо, Україна успішно завершила сезон цукроваріння 2025 року, фінальна точка в якому була поставлена 1 лютого 2026 року. Спільними зусиллями 26 заводів "Укрцукру" та ще одного підприємства, що працювало поза межами асоціації, в країні було вироблено 1,72 млн тонн продукту.