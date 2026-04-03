Украина сократит экспорт сахара на 20%

В 2025/26 маркетинговом году Украина экспортирует 505 тыс. тонн сахара, что на 19,7% меньше, чем в предыдущем периоде. Изменения экспорта и производства связаны с ограничениями внешней торговли и трансформацией рынков сбыта.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на УКАБ.

Согласно прогнозам, общий объем производства сахара составит около 1,3 млн. тонн. Это на 26,3% меньше, чем в предыдущем маркетинговом году и на 12,6% ниже среднего показателя за последние пять лет.

Площади под сахарной свеклой в 2025/26 МГ сократились до 199 тыс. гектаров, что на 21,6% меньше в годовом исчислении и на 12,4% ниже среднего уровня за пять лет. Основными факторами стали квотирование поставок сахара в страны Европейского союза и усложнение логистики на внешних рынках.

Несмотря на это, урожайность сахарной свеклы выросла до 49,3 тонн с гектара, что на 2% больше, чем в предыдущем сезоне, и на 4,4% превышает средний пятилетний показатель. Общий валовой сбор ожидается на уровне 10,2 млн. тонн.

После введения квот на экспорт в страны ЕС отгрузки сахара в 2024/25 МГ сократились до 629 тыс. тонн, что на 14,2% меньше, чем годом ранее. В 2025/26 МГ ожидается дальнейшее снижение до 505 тыс. тонн.

Основными направлениями экспорта в 2024/25 МГ оставались страны Африки с долей 32% и Ближнего Востока с 29%. Доля стран ЕС составила 17%.

Внутреннее потребление сахара в Украине снижается. Если до полномасштабной войны оно составляло около 1,1 млн. тонн, то в 2025/26 МГ прогнозируется уменьшение до 0,9 млн. тонн, прежде всего из-за сокращения численности населения.

Несмотря на уменьшение производства, переходные запасы к началу сезона в объеме 620 тыс. тонн позволяют обеспечить внутренний спрос и поддерживать экспортные поставки, хотя их структура постепенно смещается на традиционные рынки сбыта.

Украина успешно завершила сезон сахароварения 2025 года, финальная точка в котором была поставлена 1 февраля 2026 года. Совместными усилиями 26 заводов "Укрсахара" и еще одного предприятия, работавшего вне ассоциации, в стране было произведено 1,72 млн тонн продукта.