Новости
Дата публикации
Читати українською

Украина распределила 100 тыс. тонн квоты на экспорт сахара в ЕС между 16 компаниями

сахар
Украина определила экспортеров сахара / Freepik

Министерство экономики распределило объем тарифной квоты на экспорт сахара в страны Европейского Союза на 2026 год. Общий объем квоты составляет 100 тыс. тонн и распределен между 16 украинскими производителями.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ведомства.

Об экспорте сахара

Распределение квоты осуществлено пропорционально фактическим объемам производства сахара каждым экспортером за январь – декабрь 2025 года.

Название субъекта внешнеэкономической деятельности и объем квоты в тоннах:

  • ООО "Радеховский сахар" - 32 595,7 т;
  • ООО "Сахарноагропром" - 22 411,4 т;
  • ООО "ПК "Заря Подолья" – 8 690,9 т;
  • ЧАО "Теофипольский сахарный завод" – 6 240,5 т;
  • ЧАО "ПК "Подолье" – 5 943,9 т;
  • ЧП "Агро-экспресс-сервис" – 4 172,2 т;
  • ООО "Староконстантиновсахар" - 3 068,9 т;
  • ООО "Шамраевский сахар" – 2 884,0 т;
  • ООО "Шепетовкасахар" - 2 775,4 т;
  • ООО "Панда" – 2 580,7 т;
  • ООО "Сигнет-центр" – 1 963,2 т;
  • ООО "Агрокомплекс "Зеленая долина" – 1 679,9 т;
  • ООО "Пейзаж" - 1 563,5 т;
  • ООО "Александрийский сахарный завод" – 1 448,1 т;
  • ООО "Юзефо-Николаевская АПК" – 1 057,5 т;
  • ООО "Призма-1" – 924,2 т.

"Это решение будет способствовать прозрачному и пропорциональному доступу отечественных производителей к рынку Европейского Союза в соответствии с их производственными мощностями в 2025 году", - заключает пресс-служба.

Напомним, за последние пять лет площади под сахарной свеклой в Украине были стабильными, на уровне 220 тыс. га. В 2025 году наблюдалось существенное сокращение - до 198 тыс. га, что на 22% меньше по сравнению с прошлым сезоном.

Автор:
Ольга Опенько