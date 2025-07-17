Из-за ограничений со стороны ЕС аграрии Украины сократили площади под сахарной свеклой на 15%

В 2025 году украинские сельхозпроизводители сократили площади под сахарной свеклой на 15,4% — до 220 тысяч гектаров.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Интерфакс-Украина ".

По словам первого замминистра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, основной причиной такого сокращения стала ограниченная квота Европейского Союза на импорт украинского сахара.

Весной этого года она составляла всего 67 тысяч тонн, хотя впоследствии ее увеличили до 107 тысяч тонн. Однако в лучшие периоды украинский экспорт сахара в ЕС достигал 473 тысяч тонн, что делает нынешние объемы существенно меньше.

"У нас же фактически ренессанс сахарной отрасли состоялся за счет беспошлинной торговли с ЕС. Затем за счет масштабов и оборотов наши производители начали выходить на другие экспортные рынки, но стартом был доступ на европейский самый маржинальный рынок. Альтернатив по маржинальности у него нет", — отметил Высоцкий.

Он также добавил, что украинские переработчики были разочарованы весенними ограничениями со стороны Евросоюза, что стало ключевым фактором свертывания производства. В дальнейшем площади под свеклой могут уменьшаться и дальше — все будет зависеть от экспортных перспектив, включая доступ к европейскому рынку.

Напомним, Европейский Союз увеличил импортные квоты на украинскую пшеницу, сахар, ячмень и мясо птицы. В то же время, согласно квотам, объявленным 4 июля, импорт украинской пшеницы и сахара будет сокращен до 80%. Такое решение принято для решения проблем, возникших у европейских фермеров.