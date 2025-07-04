ЕС увеличил квоты на украинскую агропродукцию, но объемы импорта снизятся — Reuters

Европейский Союз увеличил импортные квоты на украинскую пшеницу, сахар, ячмень и мясо птицы. В то же время, согласно квотам, объявленным 4 июля, импорт украинской пшеницы и сахара будет сокращен до 80%. Такое решение принято для решения проблем, возникших у европейских фермеров.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Reuters.

Новые квоты, объявленные в пятницу, выше, чем действовавшие в рамках первого соглашения о свободной торговле между ЕС и Украиной с 2016 года. Однако они значительно ниже объемов, которые импортировались за последние три года беспошлинно.

Эти изменения стали результатом предварительного соглашения, достигнутого в понедельник. В частности, годовая квота на пшеницу установлена на уровне 1,3 миллиона метрических тонн, что на 30% больше довоенного уровня в 1 миллион тонн.

Это на 70-80% меньше, чем объемы, импортируемые за последние три сезона. В сезоне 2024/25 (до 30 июня) ЕС импортировал около 4,5 миллиона тонн украинской пшеницы, в 2023/24 – 6,5 миллиона тонн, а в 2022/23 – 6,1 миллиона тонн, пишет Reuters.

Квота на украинский сахар установлена на уровне 100000 тонн .

Относительно ячменя импортная квота ЕС для Украины вырастет до 450 000 тонн с 350 000 тонн. Это соответствует объемам, импортируемым ЕС в 2024/25 годах, хотя это всего около половины объемов, принятых в 2022/23 и 2023/24 годах.

Пересмотренное торговое соглашение между ЕС и Украиной включает 40 товаров и еще должно быть принято квалифицированным большинством государств-членов.

Напомним, после полномасштабного вторжения России и на фоне угроз ее традиционным черноморским судоходным путем ЕС временно отменил пошлины и квоты на сельскохозяйственную продукцию из Украины в июне 2022 года.

6 июня 2025 года торговый безвиз с Евросоюзом официально закончился: для Украины вернули квоты. Европейская Комиссия утвердила объем квот на украинскую сельхозпродукцию, которая будет действовать с 6 июня и до конца 2025 года в рамках Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Замглавы Нацбанка Сергей Николайчук считает, что Украина потеряет в июне-декабре 2025 года около 800 млн. дол. США после возобновления 6 июня квот для украинской агропродукции, попадающей в страны Евросоюза.