ЄС збільшив квоти на українську агропродукцію, але обсяги імпорту зменшаться - Reuters

Європейський Союз збільшив імпортні квоти на українську пшеницю, цукор, ячмінь та м’ясо птиці. Водночас, згідно з квотами, оголошеними 4 липня, імпорт української пшениці та цукру буде скорочено до 80%. Таке рішення прийнято для вирішення проблем, що виникли у європейських фермерів.

Як повідомляє Delo.ua, про це пише Reuters.

Нові квоти, оголошені у п'ятницю, вище, ніж ті, що діяли в рамках першої угоди про вільну торгівлю між ЄС та Україною з 2016 року. Однак вони значно нижчі за обсяги, які імпортувалися протягом останніх трьох років безмитно.

Ці зміни стали результатом попередньої угоди, досягнутої у понеділок. Зокрема, річна квота на пшеницю встановлена на рівні 1,3 мільйона метричних тонн, що на 30% більше, ніж довоєнний рівень у 1 мільйон тонн.

Це на 70-80% менше, ніж обсяги, імпортовані за останні три сезони. У сезоні 2024/25 (до 30 червня) ЄС імпортував близько 4,5 мільйона тонн української пшениці, у 2023/24 – 6,5 мільйона тонн, а у 2022/23 – 6,1 мільйона тонн, пише Reuters.

Квота на український цукор встановлена на рівні 100 000 тонн. Це більше, ніж 20 000 тонн до війни, але значно менше, ніж безквотний імпорт у 400 000 тонн у 2022/23 роках та понад 500 000 тонн у 2023/24 роках.

Щодо ячменю, імпортна квота ЄС для України зросте до 450 000 тонн з 350 000 тонн. Це відповідає обсягам, імпортованим ЄС у 2024/25 роках, хоча це лише близько половини обсягів, прийнятих у 2022/23 та 2023/24 роках.

Переглянута торговельна угода між ЄС та Україною включає 40 товарів і ще має бути ухвалена кваліфікованою більшістю держав-членів.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії та на фоні загроз її традиційним чорноморським судноплавним шляхам ЄС тимчасово скасував мита та квоти на сільськогосподарську продукцію з України в червні 2022 року.

6 червня 2025 року "торговий безвіз" з Євросоюзом офіційно закінчився: для України повернули квоти. Європейська Комісія затвердила обсяг квот на українську сільгосппродукцію, які діятимуть з 6 червня і до кінця 2025 року в рамках Угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі.

Заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук вважає, що Україна втратить в червні-грудні 2025 року близько 800 млн дол. США після відновлення 6 червня квот для української агропродукції, яка потраплятиме в країни Євросоюзу.