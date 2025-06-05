Єврокомісія встановила обсяги квот на українську агропродукцію

Європейська Комісія оприлюднила офіційні обсяги квот на постачання української агропродукції до Європейського Союзу після завершення дії автономних торговельних заходів (ATM).

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Інтерфакс-Україна".

Нові квоти діятимуть із 6 червня до кінця 2025 року в межах Угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі (ПВЗВТ).

Згідно з документом, оприлюдненим на сайті ЄС, безмитне ввезення сільськогосподарської продукції з України до Євросоюзу дозволене у форматі "7/12" — тобто на 7 з 12 місяців року. Цей підхід застосовується до наступних позицій:

Пшениця, борошно і меслин — 583,33 тис. тонн;

Кукурудза — 379,167 тис. тонн;

Ячмінь — 204,167 тис. тонн.

Щодо продукції тваринництва встановлено окремі обмеження:

М'ясо птиці — 52,511 тис. тонн, із яких 4/7 обсягу постачається у період із 6 червня по 30 вересня, а 3/7 — з 1 жовтня по 31 грудня;

Яловичина — 7 тис. тонн, із тим самим принципом розподілу за періодами;

Яйця — 3,5 тис. тонн.

Молочна продукція також потрапила під квотування:

Молоко та вершки — 5,833 тис. тонн;

Сухе молоко — 2,917 тис. тонн;

Вершкове масло — 1,75 тис. тонн.

Рішення ухвалено в межах пакету тимчасових автономних торговельних заходів ЄС, метою яких є підтримка українського агросектору на тлі повномасштабної війни. Разом із тим у документі передбачені спеціальні захисні механізми для фермерів країн-членів ЄС — вони повинні мінімізувати можливі економічні наслідки від імпорту великого обсягу агропродукції з України.

Квоти було впроваджено вперше 4 червня 2022 року на рік — тоді ЄС тимчасово скасував мита, квоти та інші торговельні бар'єри для українських товарів. Після цього ці заходи були продовжені ще двічі — 6 червня 2023 року та 6 червня 2024-го.

Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль, виступаючи 27 травня у Брюсселі на засіданні Ради з сільського господарства та рибальства (AGRIFISH), наголосив, що агросектор після початку повномасштабного вторгнення становить 70% ВВП України. За його словами, повернення до довоєнних квот може обернутися для країни втратами у розмірі від 2,8 до 3,5 мільярда євро лише у 2025 році.

Зауважимо, у лютому стало відомо, що молочна продукція з України не фігурує в європейському переліку sensitive goods, тобто "чутливих" харчових продуктів і ЄС не планував повертати на них квоти.