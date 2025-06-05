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Єврокомісія встановила обсяги квот на українську агропродукцію
Європейська Комісія оприлюднила офіційні обсяги квот на постачання української агропродукції до Європейського Союзу після завершення дії автономних торговельних заходів (ATM).
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Інтерфакс-Україна".
Нові квоти діятимуть із 6 червня до кінця 2025 року в межах Угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі (ПВЗВТ).
Згідно з документом, оприлюдненим на сайті ЄС, безмитне ввезення сільськогосподарської продукції з України до Євросоюзу дозволене у форматі "7/12" — тобто на 7 з 12 місяців року. Цей підхід застосовується до наступних позицій:
- Пшениця, борошно і меслин — 583,33 тис. тонн;
- Кукурудза — 379,167 тис. тонн;
- Ячмінь — 204,167 тис. тонн.
Щодо продукції тваринництва встановлено окремі обмеження:
- М'ясо птиці — 52,511 тис. тонн, із яких 4/7 обсягу постачається у період із 6 червня по 30 вересня, а 3/7 — з 1 жовтня по 31 грудня;
- Яловичина — 7 тис. тонн, із тим самим принципом розподілу за періодами;
- Яйця — 3,5 тис. тонн.
Молочна продукція також потрапила під квотування:
- Молоко та вершки — 5,833 тис. тонн;
- Сухе молоко — 2,917 тис. тонн;
- Вершкове масло — 1,75 тис. тонн.
Рішення ухвалено в межах пакету тимчасових автономних торговельних заходів ЄС, метою яких є підтримка українського агросектору на тлі повномасштабної війни. Разом із тим у документі передбачені спеціальні захисні механізми для фермерів країн-членів ЄС — вони повинні мінімізувати можливі економічні наслідки від імпорту великого обсягу агропродукції з України.
Квоти було впроваджено вперше 4 червня 2022 року на рік — тоді ЄС тимчасово скасував мита, квоти та інші торговельні бар'єри для українських товарів. Після цього ці заходи були продовжені ще двічі — 6 червня 2023 року та 6 червня 2024-го.
Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль, виступаючи 27 травня у Брюсселі на засіданні Ради з сільського господарства та рибальства (AGRIFISH), наголосив, що агросектор після початку повномасштабного вторгнення становить 70% ВВП України. За його словами, повернення до довоєнних квот може обернутися для країни втратами у розмірі від 2,8 до 3,5 мільярда євро лише у 2025 році.
Зауважимо, у лютому стало відомо, що молочна продукція з України не фігурує в європейському переліку sensitive goods, тобто "чутливих" харчових продуктів і ЄС не планував повертати на них квоти.