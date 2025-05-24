ЄС повертає квоти на імпорт агропродукції з України

Європейський Союз вирішив відновити квоти на імпорт окремих сільськогосподарських товарів з України, що створює додаткові виклики для української економіки, яка вже потерпає від наслідків війни.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на агентство Bloomberg.

Обмеження, які було скасовано на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році на знак підтримки українських фермерів, знову запроваджені Європейською комісією. Вони набудуть чинності 6 червня.

Квоти діятимуть як тимчасовий захід. До кінця 2025 року дозволені обсяги поставок становитимуть 7/12 від стандартних річних квот, оскільки обмеження почнуть діяти з середини року.

Рішення не викликало прямого спротиву жодної країни-члена, хоча Швеція, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ірландія та Литва утрималися під час голосування.

Для України аграрний експорт має критичне значення. Спрощення доступу до європейського ринку допомогло компенсувати втрату морських маршрутів через Чорне море, проблеми з виробництвом, пов’язані з мінуванням територій, а також мобілізацію частини робочої сили.

Водночас масштабне надходження дешевшої української продукції викликало невдоволення серед фермерів у Польщі, Угорщині та Словаччині, які зазнають цінового тиску. Це спровокувало політичну напругу між окремими державами-членами ЄС, зокрема тими, які раніше активно підтримували Київ.

Зауважимо, у лютому стало відомо, що молочна продукція з України не фігурує в європейському переліку sensitive goods, тобто "чутливих" харчових продуктів і ЄС не планував повертати на них квоти.