У Польщі вимагають вдвічі скоротити квоти на імпорт українського цементу

Польські виробники цементу закликають Європейську комісію встановити квоти на імпорт української продукції, обмеживши її обсяг до 360 тисяч тонн на рік. Тобто, вдвічі менше від поточного рівня.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на Business Insider.

Як зазначається, запропоноване обмеження майже вдвічі менше за фактичний обсяг постачання у 2024 році — тоді до Польщі було ввезено понад 650 тисяч тонн цементу з України. Прогноз до кінця року — понад мільйон тонн.

Асоціація виробників цементу Польщі (SPC) вважає, що різке зростання імпорту створює загрозу для місцевих компаній, які змушені конкурувати з дешевшою українською продукцією в нерівних умовах. Член правління SPC Влодзімєж Холуй заявив, що йдеться про "недобросовісну конкуренцію зі Сходу", особливо помітну у прикордонних регіонах — Підкарпатті та Любліні.

Серед причин цінової різниці — відсутність в Україні системи обов’язкових платежів за викиди CO2, яка діє для виробників у Євросоюзі.

У зв’язку з цим SPC вимагає вдосконалення майбутнього механізму CBAM (вуглецевого коригування імпорту), який планують повноцінно впровадити з 2026 року, а також уже зараз запровадити імпортні квоти на український цемент.

Загалом за 2024 рік Україна експортувала до країн ЄС понад 1,7 мільйона тонн цементу.

Додамо, що Польща не вперше заявляє претензії щодо українського цементу. Під час повномасштабного вторгнення РФ обсяги експорту українського цементу на польський ринок значно зросли, однак вони поки що лише частково заміщають експорт з Білорусі і складають до 4% від загального обсягу польського виробництва. Але представники польської цементної галузі розглядають це як серйозну загрозу для місцевих виробників.