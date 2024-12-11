Експорт українського цементу: в "Укрцементі" прокоментували звинувачення з боку Польщі

Під час повномасштабного вторгнення РФ обсяги експорту українського цементу на польський ринок значно зросли, однак вони поки що лише частково заміщають експорт з Білорусі і складають до 4% від загального обсягу польського виробництва. Про це повідомили в асоціації "Укрцемент" у відповідь на звинувачення польських виробників.

Звинувачення польських виробників

Як стало відомо, польські виробники цементу виступають за захист внутрішнього ринку від імпорту цементу з України. Зокрема, вони інформували, що основним постачальником цементу на польський ринок є "Івано-Франківськцемент". Представники польської цементної галузі розглядають це як серйозну загрозу для місцевих виробників.

Який обсяг експорту українського цементу

Під час повномасштабного вторгнення Росії обсяги експорту українського цементу на польський ринок справді збільшилися. Проте, згідно з даними асоціації "Укрцемент", ці поставки поки що лише частково заміняють експорт з Білорусі. Наразі експорт українського цементу до Польщі становить лише близько 4% від загального обсягу виробництва в Польщі.

До війни експорт становив:

· 2016 р. — 1,66 тис.тонн;

· 2017 р. — 4,81 тис.тонн;

· 2018 р. — 11,59 тис.тонн;

· 2019 р. — 21,26 тис.тонн;

· 2020 р. — 32,58 тис.тонн;

· 2021 р. — 53,48 тис.тонн.

Під час війни:

· 2022 р. — 111,01 тис.тонн;

· 2023 р. — 333,37 тис.тонн.

"Фактично експорт-імпорт виробників обох країн мав суто символічний характер у прикордонні Україна-Польща, де логістика диктувала вибір споживачам", - пояснили в асоціації.

А основним експортером цементу до Польщі була Білорусь. За даними польських джерел сумарний експорт з Білорусії в Польщу складав більше 1 млн тон. цементу.

З початку повномасштабної війни ситуація радикально змінилася. Експорт з Білорусії не здійснювався. І в цій ситуації відбулась часткова заміна білоруського цементу на український.

Все про собівартість українського цементу

В асоціації також зауважили, що собівартість українського цементу спотворена через роботу в умовах частих відключень електроенергії, дефіциту кадрів, проблем з логістикою та постійної загрози атак дронів і ракет з боку агресора на всій території України.

Окрім того, українська цементна промисловість активно працює над зменшенням викидів СО2 у процесі виробництва, зокрема, впроваджуючи НДТМ (найкращі доступні технічні методи) та МЗВ (моніторинг, звітність і верифікація викидів).

Детальніше про те, як ірландці збираються зайняти левову частку українського ринку цементу, читайте у матеріалі Delo.ua.