Экспорт украинского цемента: в "Укрцементе" прокомментировали обвинения со стороны Польши

При полномасштабном вторжении РФ объемы экспорта украинского цемента на польский рынок значительно возросли, однако они пока частично замещают экспорт из Беларуси и составляют до 4% от общего объема польского производства. Об этом сообщили в ассоциации "Укрцемент" в ответ на обвинения польских производителей.

Обвинение польских производителей

Как стало известно, польские производители цемента выступают в защиту внутреннего рынка от импорта цемента из Украины. В частности, они информировали, что основным поставщиком цемента на польский рынок есть "Ивано-Франковскцемент". Представители польской цементной отрасли рассматривают это серьезную угрозу для местных производителей.

Каков объем экспорта украинского цемента

В ходе полномасштабного вторжения России объемы экспорта украинского цемента на польский рынок действительно увеличились. Однако, согласно данным ассоциации "Укрцемент", эти поставки пока лишь частично заменяют экспорт из Беларуси. В настоящее время экспорт украинского цемента в Польшу составляет около 4% от общего объема производства в Польше.

До войны экспорт составлял:

· 2016 г. — 1,66 тыс.тонн;

· 2017 г. — 4,81 тыс.тонн;

· 2018 г. — 11,59 тыс.тонн;

· 2019 г. — 21,26 тыс.тонн;

· 2020 г. — 32,58 тыс.тонн;

· 2021 г. — 53,48 тыс.тонн.

Во время войны:

· 2022 г. — 111,01 тыс.тонн;

· 2023 г. — 333,37 тыс.тонн.

"Фактически экспорт-импорт производителей обеих стран носил сугубо символический характер в пограничных Украина-Польша, где логистика диктовала выбор потребителям", — пояснили в ассоциации.

А основным экспортером цемента в Польшу была Беларусь. По данным польских источников, суммарный экспорт из Беларуси в Польшу составлял более 1 млн тонн. цемента.

С начала полномасштабной войны ситуация радикально поменялась. Экспорт из Беларуси не производился. И в этой ситуации произошла частичная замена белорусского цемента на украинский.

Все о себестоимости украинского цемента

В ассоциации также отметили, что себестоимость украинского цемента обезображена из-за работы в условиях частых отключений электроэнергии, дефицита кадров, проблем с логистикой и постоянной угрозы атак дронов и ракет со стороны агрессора на всей территории Украины.

Кроме того, украинская цементная промышленность активно работает над уменьшением выбросов СО2 в процессе производства, в частности, внедряя НДТМ (наилучшие доступные технические методы) и МЗП (мониторинг, отчетность и верификация выбросов).

Детальнее о том, как ирландцы собираются занять львиную долю украинского рынка цемента, читайте в материале Delo.ua.