Не боятся войны: ирландцы займут львиную долю украинского рынка цемента

Ирландская корпорация CRH усиливает присутствие в Украине, несмотря на военные риски. Вдобавок к имеющимся активам CRH покупает еще два цементных завода. Некоторые эксперты такой смелый шаг называют настоящим чудом. Также они уверены — это усилит украинский рынок стройматериалов и вряд ли обернется обострением конкуренции.

Соглашение, которое рынок ждал более года, приобрело четкое очертание после обнародования Антимонопольным комитетом Украины условий приобретения международным инвестором CRH двух украинских цементных заводов. Речь идет о "Волынь-цемент" (Здолбунов, Ровенская обл.) и "Югцемент" (пгт Ольшанское, Николаевская обл.).

В июне 2023 года итальянский производитель цемента Buzzi согласился через дочернюю компанию Dyckerhoff GmbH продать часть своего бизнеса в Восточной Европе ирландской группе CRH, включая украинские активы.

Важно добавить, что итальянская Buzzi внесена Национальным агентством по предотвращению коррупции в перечень международных спонсоров войны из-за того, что, несмотря на отказ от какого-либо операционного участия в российском бизнесе, Buzzi Russia продолжала расширяться не только после аннексии украинского Крыма в 2014-м, но и после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Сумма соглашения не объявляется, но, по мнению экспертов, это может быть цифра, о которой заявил президент в Центрально-Восточной Европе компании CRH Гийом Кавалье украинскому Forbes в мае этого года. В частности, он подчеркнул, что CRH готова инвестировать дополнительно по меньшей мере €100 млн. в украинский рынок цемента. Чтобы Украина могла произвести 15 млн. тонн цемента, необходимых на год послевоенного восстановления согласно ожиданиям "Укрцемента", страна нуждается в инвестициях, напомнил он.

Менее $100-150 млн стоить такое соглашение не может, отметил в комментарии Delo.ua президент Всеукраинского союза производителей строительных материалов Константин Салий, однако это зависит от того, в каком состоянии завод и его производственные линейки.

Главным условием покупки двух заводов Buzzi АМКУ назвал передачу 25-28% акций ЧАО "Дикергофф цемент Украина" независимому инвестору, отмечается на сайте комитета. Согласно обнародованным условиям, CRH должен в течение девяти месяцев с момента осуществления заявленной концентрации продать или иным образом передать акции (долю) в размере от 25% до 28% уставного капитала третьему лицу, не связанному отношениями контроля с компанией "CRH UKRAINE B.V.", с правами вето (для обеспечения блокировки ключевых управленческих решений высшего органа управления холдинговой компании).

Ожидается, что таким инвестором станет Европейский банк реконструкции и развития, поскольку в декабре 2023 года CRH подписала мандатное письмо из ЕБРР по поводу совместного приобретения активов итальянской компании Buzzi в Украине.

Также CRH также будет обязана регулярно в течение пяти лет отчитываться перед АМКУ по объемам производства продукции и отпускным ценам на внутреннем рынке.

Что значит для рынка цемента расширение активов CRH

Несмотря на то, что соглашение еще не заключено, эксперты рынка убеждены, что оно состоится и для украинских предприятий это будет не формальное изменение французских владельцев на ирландских. Ожидается, что CRH будет инвестировать в модернизацию новых производственных мощностей, сохранит рабочие места и улучшит условия труда для сотрудников. А может быть, и расширит линейку производства.

CRH работает в Украине с 1999 года. С ноября 2021 его цементные предприятия в Украине ведут деятельность под брендом Cemark: АО "Подольский цемент" (Хмельницкая обл.), ООО "Цемент" (г.Одесса) и ЧАО "Николаевцемент" (Львовская обл.). Кроме Украины, у корпорации большая доля американского и канадского рынка производства стройматериалов, есть активы в Австралии, Норвегии, Бразилии, даже Китае.

Ирландская корпорация видит перспективы для себя в Украине. Об этом свидетельствуют и заявление Кавалье, сделанное им в июне: за 25 лет деятельности в Украине компания инвестировала около полумиллиарда долларов.

“Среди наших последних достижений – завершение строительства цементного терминала под Киевом стоимостью 34 миллиона долларов. Этот ключевой логистический актив обеспечит эффективную поставку основных строительных материалов, что будет способствовать дальнейшему развитию и росту региона. Эти инвестиции подчеркивают нашу веру в потенциал Украины и нашу преданность ее народу и экономике», - сказал топ-менеджер.

Для украинской экономики и для самих заводов такое соглашение будет бесспорным плюсом, считает руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий.

В условиях, когда Dyckerhoff выходил из Украины, очевидно, у них не было цели развивать активы. В такой ситуации компания просто замораживает процесс и ищет, кому продать. Такое состояние точно не способствует развитию активов. Теперь, если придет новый амбициозный игрок, готовый инвестировать деньги, заводы будут, скорее всего, модернизированы", - отметил эксперт.

По мнению президента Всеукраинского союза производителей строительных материалов Константина Салия, вложение средств в Украину во время войны такого серьезного инвестора - это "не просто большой успех, а чудо".

"В условиях войны любой евроцент инвестиций в производство — это чудо. Тем более что это средства не криминальные, не выведенные нашими олигархами через оффшоры и заведенные назад — поэтому мы эти деньги приветствуем. CRH давно работает на рынке, нет вопросов к качеству. На данный момент у покупаемых заводов не было бы возможности получить кредит в Украине или заграницей. А CRH вынуждена будет после подписания соглашения вкладывать средства в обучение персонала, модернизацию производственных линий", — пояснил президент союза.

По его словам, западные инвесторы не очень-то рвутся вкладывать в Украину во время войны, даже в перспективные активы производства стройматериалов.

"В Украине предусматривается жесткий дефицит во время послевоенного восстановления. Сейчас его нет, потому что вместо 11 млн тонн Украина в 2023 году потребила 5 млн тонн, в 2024 прогноз — 4,5 млн тонн. По состоянию на сегодня 8 работающих заводов и так не могут выйти на довоенные мощности. Но после войны стране понадобится вдвое-втрое больше цемента, чем она производит сегодня", - подчеркнул Салий.

По его словам, украинские производители очень тяжело за 2,5 года пытаются получить помощь либо от государства, либо от международных доноров на восстановление поврежденных производств. Большим плюсом является то, что у CRH эти деньги есть, добавил эксперт.

Эта корпорация владеет тем, чем не владеют наши локальные производители – реноме, запасом денег, возможностью одалживать "быстрые" мировые средства.

Покупка двух заводов усилит рынок цемента после того как активы будут модернизированы по европейским стандартам, убежден эксперт. А в условиях жесткого дефицита, прогнозируемого Украине в послевоенные годы, крайне важно усилить производство цемента.

Во-вторых, CRH – компания производящая не только цемент, но и асфальтобетон, что также важно для предстоящего восстановления. По мнению Салия, эта линейка также может появиться после обновленных заводов.

"Украина отказалась от дешевого битума из России и Беларуси, теперь мы вынуждены будем покупать дорого битум из Польши, Румынии или из Турции. Скорее всего, мы будем переходить, как Германия после войны, на асфальтобетонные дороги. Не исключений, что CRH захочет расширить производство этих дефицитных материалов. Надеемся, что руководство корпорации встретится с нашими союзами - КБУ, Строительной палатой, "Укрцементом", чтобы понять, какие необходимые разновидности стройматериалов.

Волнения других игроков по монополизации на рынке преувеличены, уверен Салий.

"Многие питали надежду на то, что заводы могут отдать за бесценок. Однако конечно конкурировать с корпорацией такого уровня в Украине никто не в состоянии. Да и никто не запрещает другим участникам начать строить новые заводы. Я предполагаю, что после войны будет увеличено количество производителей .Потому что тот объем строительства жилых квадратных метров, инфраструктуры могут породить жесткий дефицит цемента", - подчеркнул президент союза.

Конкуренция на рынке после усиления позиции ирландской корпорации не сильно изменится, считает Паращий.

Если сейчас на рынке конкурируют четыре ключевых игрока, после покупки заводов их станет три. Это существенно не изменит ситуацию на рынке. Заводы Dyckerhoff используют устаревшие технологии. И если они будут модернизированы, это будет большой плюс и для рынка, и для экономики, и для окружающей среды", — объяснил Паращий.

Сколько цемента нужно для послевоенного восстановления

По прогнозам, для восстановления разрушенных во время полномасштабного вторжения объектов Украине понадобится не менее 35 млн т цемента в ближайшие 3 года — это втрое больше, чем отечественные компании произвели в 2022 году.

В настоящее время годовой рынок цемента в Украине составляет 5,4 млн т. Он значительно сократился из-за вторжения РФ: к началу большой войны максимальные возможности украинских производителей составили 13,6 млн т цемента в год.

То есть государство потребует 2-3 млн тонн в год дополнительных мощностей, свидетельствуют данные "Укрпромвнешэкспертизы".

Нанесенный ущерб вследствие агрессии РФ составил более $151,2 млрд (данные KSE на 1.11.23). Только на строительные материалы для восстановления страны придется потратить $63 млрд.

По данным аналитического отчета "Рынок цемента Украины: 2023 и прогноз развития до 2026" Агентства рынка стройматериалов (PAU), сегодня рынок цемента в Украине – это:

пять заводов, имеющих полный цикл производства, входят в четыре производственных группы;

около 1800 предприятий – прямых покупателей цемента;

22 тыс. строительных компаний;

5,2 тыс. предприятий оптовой торговли стройматериалами;

410 предприятий розничной торговли.

Производство цемента было относительно стабильным в 2014-2020 годах (по 8,3-9,5 млн. тонн в год). В 2021 году он достиг максимума – 11 млн тонн, а в 2022 году сократился вдвое – 5,2 млн тонн. За шесть месяцев 2023 года произведено 3 млн тонн.

До начала полномасштабной войны почти все внутреннее потребление покрывалось за счет собственного производства. Импорт в отдельные годы составил 1–2% потребления. В 2022 и 2023 годах производство превысило внутреннее потребление на 17%.