Цементный завод "Пушка" продадут с аукциона: что входит в его инфраструктуру

В начале 2024 года Кабмин может выставить на аукцион Краматорский цементный завод "Пушка". Об этом сообщил Президент Ассоциации "Укрцемент" Павел Качур на круглом столе "Цемент: возможности и вызовы для производителей и потребителей".

Предприятие внесли в список 50 компаний, выставляемых на продажу в рамках масштабной конфискации российских активов. В структуре собственности ЧАО "Краматорский цементный завод – Пушка" 0,0477808768985433% акций, которые через "Сбербанк России" принадлежат SIB (Cyprus) Limited, Кипр.

Объект, по словам Качура, считается очень перспективным, учитывая будущее восстановление и большую потребность в цементе. Кроме того, инфраструктура "Пушки" позволяет почти сразу запускать производство: для полноценного функционирования нужно достроить печь и модернизировать оборудование.

"Завод имеет хорошую локацию – это центр города. Сегодня фактически покупаются мельницы, локация и карьер. Только печь надо будет построить, но это гораздо легче, чем строить на пустом месте. Ведь если ты покупаешь голую площадку, нужен проект, согласование всех инстанций, которая занимает много времени", – рассказал президент ассоциации в комментарии delo.ua.

К тому же, карьер имеет живые мельницы и разрешения на эксплуатацию, то есть реальное месторождение.

По словам Качура, цена будет благоприятной, учитывая то, что иностранцы не рискнут пойти на покупку предприятия в Краматорске.

"Учитывая, что количество покупателей и в Украине мало, думаю, это может быть цена до 10 млн долларов. Только стоимость карьера где-то начинается от 6 млн долларов", - подчеркнул он.

ЧАО "Краматорский цементный завод – Пушка" с проектной мощностью 85 тыс. тонн было построено в 1912 году бельгийским акционерным обществом. Проект создан под развитие Донбасса, где активно строились шахты, металлургические и машиностроительные заводы.

Напомним, летом сорвалась попытка покупки ирландцами цементного завода. Мировой производитель цемента с активами в Украине CRH подготовил документы на покупку заводов Волыни и Николаевщины, но Антимонопольный комитет Украины не принял заявление.