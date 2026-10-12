20 украинских технологических компаний выходят на рынок Японии

Двадцать украинских технологических компаний завершили подготовку к двум бизнес-миссиям в Японии, где будут представлять свои разработки и искать партнеров для совместных технологических проектов. Часть участников уже отправилась в страну.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Минэкономики.

В ходе подготовки компании изучали особенности японского рынка, адаптировали презентации своих продуктов и готовились к переговорам с потенциальными партнерами. Программа была поддержана Программой развития ООН (ПРООН) в Украине.

Одна из бизнес-миссий, инициированная Министерством экономики и окружающей среды, предусматривает участие украинских компаний в Японо-украинском бизнес-форуме передовых технологий в Кобе и технологической выставке CEATEC.

Форум состоится 20 октября 2026 и будет посвящен технологическим решениям гражданского назначения. Украинские компании представят свои разработки и проведут встречи с представителями японского бизнеса.

Второе направление предусматривает участие в Ukraine-Japan Business Matching в рамках Japan-Ukraine Tech Co-Creation Project, реализуемого Японским агентством международного сотрудничества (JICA). Его цель – помочь компаниям из обеих стран найти общие интересы и возможности для технологического партнерства.

Замминистра цифровой трансформации Наталья Деникеева отметила, что Украина стремится увеличить участие своих компаний в глобальных цепях добавленной стоимости и разработке критически важных технологий. По ее словам, японские производственные возможности и стандарты могут помочь украинским компаниям усовершенствовать свои решения и масштабировать их применение.

По данным ПРООН, при поддержке правительства Японии обучение по выходу на японский рынок уже прошли более 700 представителей украинского бизнеса и консультантов.

Напомним, Япония недавно заключила контракт на закупку украинских дронов-перехватчиков SkyFall. Японская сторона также заявила об интересе к украинскому опыту быстрой разработки и усовершенствования оборонных технологий.