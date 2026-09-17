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Украина хочет заключить с Японией Drone Deal

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Украина хочет заключить с Японией Drone Deal

Украина заинтересована в заключении с Японией Drone Deal и развитии военно-технологического сотрудничества как на уровне правительств, так и между частными компаниями. Потенциальными направлениями могут стать дроны, противовоздушная оборона, кибербезопасность и разминированные технологии.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, Киев стремится построить с Японией сотрудничество в сфере military tech в форматах G2G и B2B. Зеленский обратил внимание, что более 70% оборонной промышленности Украины сегодня составляет частный сектор.

Президент считает, что развитие оборонно-промышленного сотрудничества может способствовать увеличению двусторонней торговли между странами.

Среди возможных направлений он назвал беспилотники для мониторинга морской обстановки, разведки и разминирования, системы ПВО и решения в сфере кибербезопасности.

"Мы хотели заключить Drone Deal с Японией. Возможно, вам понадобится какое-нибудь оборонное оборудование. Это, конечно, решать Японию", - заявил Зеленский.

Он признал, что между правовыми системами Украины и Японии существуют отличия, однако отметил потенциал взаимовыгодного сотрудничества в оборонной сфере.

Напомним, Украина параллельно расширяет доступ собственных оборонных компаний к международным программам. В июле Украина и ЕС подписали соглашения для оборонного сектора, предусматривающие доступ украинских компаний к европейским грантам и общим оборонным проектам. Один из механизмов предусматривает €300 млн. на развитие оборонно-промышленного потенциала Украины.

Европейская комиссия выделила Украине еще один миллиард евро на закупку беспилотников в рамках кредитной программы общим объемом $90 миллиардов евро. Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен, во время которой лидеры подписали документ, ставший первым шагом к Drone Deal.

Автор:
Татьяна Гойденко

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