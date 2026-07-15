ЕС запускает с Украиной инициативу Drone Deal и выделяет еще миллиард евро на дроны

Европейская комиссия выделила Украине еще один миллиард евро на закупку беспилотников в рамках кредитной программы в общей сложности $90 миллиардов евро.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Именно европейский пакет финансовой поддержки объемом 90 миллиардов евро в два года сейчас обеспечивает нам финансовую стабильность и предсказуемость. В этом пакете уже предусмотрено 4 миллиарда евро на украинские дроны. И сегодня Урсула фон дер Ляен объявила о еще 1 миллиарде евро на это направление", — отметил Зеленский.

Впоследствии Еврокомиссия опубликовала детали решения на своем официальном сайте.

Выделенные средства являются вторым платежом в пределах первого транша в размере $6 миллиардов евро. Ранее, 25 июня, было перечислено $3,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи, а 30 июня - $3,9 миллиарда евро на закупку дронов.

Новое оборонно-промышленное партнерство регулирует совместное производство БПЛА и средств борьбы с ними до конца 2026 года. До 2028 года сотрудничество будет расширено на изготовление систем противоракетной обороны малой и средней дальности, а также артиллерии.

"Опираясь на действующие двусторонние соглашения по беспилотникам между Украиной и государствами-членами ЕС, новое партнерство обеспечит единую, согласованную систему между ЕС и Украиной для содействия, координации и поддержки их полного внедрения", - говорится в решении ЕК.

Инициатива Drone Deal

Сегодня в Киеве президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен, во время которой лидеры подписали документ, ставший первым шагом к Drone Deal.

"Сегодня есть и первый документ в основе Drone Deal – крупного оборонного соглашения между Украиной и Евросоюзом – это исторический шаг в наших отношениях. Далее мы ожидаем финансовой поддержки от ЕС для нашей антибаллистической программы, которую мы начали позавчера во Франции", – подчеркнул президент Украины.

В решении ЕК отмечается, что Комиссия будет теперь сотрудничать с украинскими партнерами и европейским сообществом дронов с целью проведения первой встречи 18 членов-основателей инициативы DroneDeal в Брюсселе в сентябре. Со стороны ЕС в проекте примут участие: ORQA doo , Indra Group , Fincantieri , Delair , Quantum Systems и другие. Украинскую сторону представят: ООО "Скайфолл Индастриз"; ООО "Гринтех Харвест"; ООО "Тенкор"; ООО "Девиро"; ООО "Вирий Индустрия"; ООО "Научно-производственная компания "Атлон Авиа"; ООО "Техавтофарт Юг" ( TAF Industries ), UFORCE и F - Drones .

Параллельно будет развиваться инициатива BraveTechEU . В ее пределах отобрано шесть компаний для тестирования оборонных технологий на поле боя: Soraccel , EdgeX Robotics , Smaesh , Kova Labs , Tempterno Defence , Rannon .

Напомним, 1 июля Кабмин ввел специальный механизм контролируемого экспорта отечественного вооружения и оборонных технологий в формате Drone Deal.