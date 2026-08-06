Новые правила платежей: Смелянский объяснил в чем спор между "Укрпочтой" и НБУ

Требования Национального банка по указанию персональных данных в платежных документах остаются непонятными и спорными, но позиция регулятора изменилась после общественного обсуждения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Конфликт "Укрпочты" с НБУ из-за платежек

Смелянский заявил, что НБУ публично признал отсутствие необходимости указывать РНОКПП и полный номер банковской карты в части платежных документов.

По его словам, это лишь промежуточный результат в дискуссии между "Укрпочтой" и регулятором, а не окончательным решением вопроса.

Смелянский также заявил, что прессрелиз НБУ содержит неточности и, по его мнению, отдельные положения документа противоречат предыдущим решениям регулятора и информации, обнародованной на официальном сайте Нацбанка.

Глава "Укрпочты" подчеркнул, что компания продолжает настаивать на необходимости четкой трактовки требований НБУ по оформлению платежных документов и готова к открытому обсуждению этого вопроса с регулятором и другими участниками рынка.

В "Укрпочте" считают новые постановления НБУ излишними и нечеткими для применения. По словам Игоря Смилянского, эти требования не помогают бороться с уклонением от налогов, но создают дополнительные трудности для граждан.

По словам Смелянского, во время проверки "Укрпочты" в 2026 году НБУ ранее признал отсутствие ИНН в части коммунальных платежек нарушением требований законодательства. Поэтому компания должна была привести свои процессы в соответствие с позицией регулятора до 1 августа.

"Вряд ли кто-то думает, что тысячи работников "Укрпочты" во время обстрелов, потери автомобилей и сортировочных центров просто решили создать проблемы миллионам клиентов и потребовали ИНН без причины", - заявил Смелянский.

Он также призвал НБУ разрешить обнародование материалов проверки и документов, которые стали основанием для требований к "Укрпочте".

Отдельно глава компании раскритиковал трактовку регулятором норм по печати номеров банковских карт в квитанциях. По его словам, формулировка НБУ о том, что номер карты "может" быть указан в маскированном виде, на практике может изменяться во время проверок.

"Когда НБУ говорит "может", это не всегда означает "может". Иногда это означает "может" до первой проверки", – отметил Смелянский.

Гендиректор "Укрпочты" подчеркнул, что компания выступает за открытую дискуссию с НБУ, Верховной Радой и другими участниками рынка, чтобы найти решение, не создающее дополнительных трудностей для граждан.

Напомним, "Укрпочта" с 1 августа начала печатать персональные данные плательщиков на бумажных чеках за коммунальные и другие платежи. В компании объяснили, что это требование Национального банка Украины, которое обязаны выполнять все поставщики финансовых услуг.