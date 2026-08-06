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РФ уничтожила 50% складов Киевской области: как это повлияет на ритейл и цены
Рынок складской недвижимости Киевского региона потерял более половины довоенных площадей, из-за чего крупные торговые сети и логистические операторы вынуждены перестраивать поставки. Дефицит свободных помещений может повысить арендные ставки на 7–10%, увеличить расходы по перевозке и сказаться на ценах товаров.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение LIGA.net.
До полномасштабного вторжения общий объем складской недвижимости Киевского региона составил около 2 млн. кв. м. Военные потери уже превысили 1 млн. кв. м, а с учетом последних атак могут достигать более 1,2 млн. кв. м.
В 2025 году и в первом полугодии 2026 года девелоперы вводили рекордные объемы новой складской недвижимости. Только в прошлом году рынок пополнился 216 тыс. кв. м — это был самый большой показатель с 2008 года. Однако новое строительство не успевает компенсировать разрушенные площади.
Большие складские блоки исчезли с рынка
Свободных площадей в Киевском регионе почти не осталось. По словам директора департамента рынков капитала Expandia Ярослава Горбушко, на рынке доступны только отдельные небольшие помещения площадью от 500 до 1 тыс. кв. м.
В то же время, крупных блоков на 10 тыс. кв. м и более, необходимых торговым сетям и логистическим операторам, практически нет.
Управляющий партнер A&K Real Estate Consulting Кирилл Кравченко прогнозирует, что из-за дефицита складских площадей арендные ставки могут вырасти на 7–10%.
Из-за потери крупных комплексов компаниям придется менять отработанные маршруты, переносить товарные запасы, арендовать несколько меньших объектов вместо одного хаба и увеличивать количество перевозок между складами и магазинами. Дополнительные расходы бизнеса может частично закладывать в стоимость товаров для конечных потребителей.
Какие логистические объекты уничтожила и повредила Россия
В ночь на 5 августа российская атака поразила десять складских объектов Киевского региона общей площадью около 100 тыс. кв. м. Часть масштабов разрушений компании еще уточняют.
- Логистический комплекс Amtel площадью около 100 тыс. кв. м был уничтожен 19 июля вместе с продукцией арендаторов, в том числе WineTime и Goodwine.
- В ходе атаки 5 августа пострадал складской комплекс RLC площадью 65 тыс. кв. м, однако фактическую площадь повреждений еще не устанавливают.
- Повреждение также получил комплекс Raben Ukraine площадью 65 тыс. кв. м, точные потери которого пока не обнародованы.
- В селе Чайки был уничтожен основной логистический узел MTI Group – комплекс Denka Logistics, потери складских площадей оцениваются в 20 тыс. кв. м. Уничтоженный комплекс обеспечивал поставку товаров для Intertop, Pandora и сети Samsung Experience Store.
- Повреждения получили складские мощности Novus, однако площадь разрушений компания не уточняла. В компании сообщили о масштабных разрушениях и полной остановке работы объекта
- Rozetka потеряла складские объекты и товары в Броварах Киевской области, а соучредитель компании Владислав Чечеткин оценил ущерб в миллиарды гривен. Состав разрушен до основания и больше не сможет работать. Объект по-прежнему становился мишенью для вражеских ударов, в частности, его атаковали реактивными дронами-камикадзе типа Shahed.
- В Киеве был уничтожен сортировочный центр "Новой почты", в результате атаки погибли три человека, еще восемь были ранены. За несколько дней до этого были уничтожены еще два объекта компании.
- Пожары возникли на двух распределительных центрах Fozzy Group, развивающей сеть "Сільпо"; компания сообщила о гибели шести работников.
- В результате российской атаки разрушен состав логистического партнера Bosch, где хранилась продукция для различных бизнес-направлений: в частности, мобильности, потребительских товаров и промышленных технологий. По предварительной оценке, вся находившаяся на складе продукция Bosch была уничтожена. Bosch совместно с логистическим партнером оценивает масштабы убытков.
- В ходе той же атаки были поражены два логистических объекта сети "Эпицентр", масштабы повреждений которых уточняются.
- В результате вражеской атаки в ночь на 5 августа был уничтожен логистический комплекс с продукцией бренда PUMA. В компании предупредили о возможных сбоях в снабжении и ограниченном наличии продукции на украинском рынке в ближайший период.
- Из-за российской атаки полностью сгорел центральный состав компании Liqui Moly Ukraine — официального поставщика моторных масел, смазочных материалов и автохимии на украинский рынок. Команда работает над восстановлением поставок, перегруппировкой складских остатков и настройкой новых логистических маршрутов. Дистрибьютор не собирается останавливать операционную деятельность.
Также добавим, что премьер-министр Сергей Корецкий вчера провел срочное совещание с представителями бизнеса, ритейла и логистических компаний из-за системных российских ударов по предприятиям, которые снабжают товарами миллионы украинцев. Главная задача правительства — не допустить перебоев с снабжением продуктов, лекарств и других товаров первой необходимости, прежде всего для прифронтовых регионов.