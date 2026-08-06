РФ уничтожила 50% складов Киевской области: как это повлияет на ритейл и цены

Рынок складской недвижимости Киевского региона потерял более половины довоенных площадей, из-за чего крупные торговые сети и логистические операторы вынуждены перестраивать поставки. Дефицит свободных помещений может повысить арендные ставки на 7–10%, увеличить расходы по перевозке и сказаться на ценах товаров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение LIGA.net.

До полномасштабного вторжения общий объем складской недвижимости Киевского региона составил около 2 млн. кв. м. Военные потери уже превысили 1 млн. кв. м, а с учетом последних атак могут достигать более 1,2 млн. кв. м.

В 2025 году и в первом полугодии 2026 года девелоперы вводили рекордные объемы новой складской недвижимости. Только в прошлом году рынок пополнился 216 тыс. кв. м — это был самый большой показатель с 2008 года. Однако новое строительство не успевает компенсировать разрушенные площади.

Большие складские блоки исчезли с рынка

Свободных площадей в Киевском регионе почти не осталось. По словам директора департамента рынков капитала Expandia Ярослава Горбушко, на рынке доступны только отдельные небольшие помещения площадью от 500 до 1 тыс. кв. м.

В то же время, крупных блоков на 10 тыс. кв. м и более, необходимых торговым сетям и логистическим операторам, практически нет.

Управляющий партнер A&K Real Estate Consulting Кирилл Кравченко прогнозирует, что из-за дефицита складских площадей арендные ставки могут вырасти на 7–10%.

Из-за потери крупных комплексов компаниям придется менять отработанные маршруты, переносить товарные запасы, арендовать несколько меньших объектов вместо одного хаба и увеличивать количество перевозок между складами и магазинами. Дополнительные расходы бизнеса может частично закладывать в стоимость товаров для конечных потребителей.

Какие логистические объекты уничтожила и повредила Россия

В ночь на 5 августа российская атака поразила десять складских объектов Киевского региона общей площадью около 100 тыс. кв. м. Часть масштабов разрушений компании еще уточняют.

Логистический комплекс Amtel площадью около 100 тыс. кв. м был уничтожен 19 июля вместе с продукцией арендаторов, в том числе WineTime и Goodwine.

В ходе атаки 5 августа пострадал складской комплекс RLC площадью 65 тыс. кв. м, однако фактическую площадь повреждений еще не устанавливают.

Повреждение также получил комплекс Raben Ukraine площадью 65 тыс. кв. м, точные потери которого пока не обнародованы.

В селе Чайки был уничтожен основной логистический узел MTI Group – комплекс Denka Logistics, потери складских площадей оцениваются в 20 тыс. кв. м. Уничтоженный комплекс обеспечивал поставку товаров для Intertop, Pandora и сети Samsung Experience Store.

Повреждения получили складские мощности Novus, однако площадь разрушений компания не уточняла. В компании сообщили о масштабных разрушениях и полной остановке работы объекта

Rozetka потеряла складские объекты и товары в Броварах Киевской области, а соучредитель компании Владислав Чечеткин оценил ущерб в миллиарды гривен. Состав разрушен до основания и больше не сможет работать. Объект по-прежнему становился мишенью для вражеских ударов, в частности, его атаковали реактивными дронами-камикадзе типа Shahed.

В Киеве был уничтожен сортировочный центр "Новой почты", в результате атаки погибли три человека, еще восемь были ранены. За несколько дней до этого были уничтожены еще два объекта компании.

Пожары возникли на двух распределительных центрах Fozzy Group, развивающей сеть "Сільпо"; компания сообщила о гибели шести работников.

В результате российской атаки разрушен состав логистического партнера Bosch, где хранилась продукция для различных бизнес-направлений: в частности, мобильности, потребительских товаров и промышленных технологий. По предварительной оценке, вся находившаяся на складе продукция Bosch была уничтожена. Bosch совместно с логистическим партнером оценивает масштабы убытков.

В ходе той же атаки были поражены два логистических объекта сети "Эпицентр", масштабы повреждений которых уточняются.

В результате вражеской атаки в ночь на 5 августа был уничтожен логистический комплекс с продукцией бренда PUMA. В компании предупредили о возможных сбоях в снабжении и ограниченном наличии продукции на украинском рынке в ближайший период.

Из-за российской атаки полностью сгорел центральный состав компании Liqui Moly Ukraine — официального поставщика моторных масел, смазочных материалов и автохимии на украинский рынок. Команда работает над восстановлением поставок, перегруппировкой складских остатков и настройкой новых логистических маршрутов. Дистрибьютор не собирается останавливать операционную деятельность.

Также добавим, что премьер-министр Сергей Корецкий вчера провел срочное совещание с представителями бизнеса, ритейла и логистических компаний из-за системных российских ударов по предприятиям, которые снабжают товарами миллионы украинцев. Главная задача правительства — не допустить перебоев с снабжением продуктов, лекарств и других товаров первой необходимости, прежде всего для прифронтовых регионов.