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Рынок новых авто в июле: доля электромобилей упала до 7%

Доля гибридных автомобилей в Украине растет
Доля электромобилей на рынке новых авто упала

В июле доля электромобилей в продажах новых легковых автомобилей в Украине сократилась до 7,3% против 24,7% годом ранее. В то же время, гибриды увеличили свою долю с 21,2% до 31,2%, а автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями вместе охватили более 61% рынка.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Самый большой сегмент рынка сформировали бензиновые автомобили. На них пришлось 38,7% июльских продаж против 35,1% в июле 2025 года.

Доля дизельных моделей за год выросла с 18,7% до 22,6%. Таким образом, автомобили с традиционными двигателями заняли более 61% рынка новых легковых автомобилей, тогда как в прошлом году этот показатель составил около 54%.

Наиболее заметный рост продемонстрировали гибридные автомобили — их доля увеличилась сразу на 10 процентных пунктов, до 31,2%.

Автомобили с газобаллонным оборудованием, как и в прошлом году, сформировали менее 1% продаж.

Самыми популярными моделями в своих сегментах стали:

  • бензиновые автомобили – Hyundai Tucson;
  • гибриды - Toyota RAV4;
  • дизельные автомобили – Volkswagen Touareg;
  • электромобили - BYD Sea Lion 06;
  • автомобили с ГБО – Hyundai Tucson.

Добавим, рынок электромобилей в июне 2026 года зафиксировал новую нормальность после полугода работы с полным НДС: 7 994 регистрации, усиленное доминирование внутренних перепродаж и глубокое годовое падение первых регистраций свежего крепостного права и новых машин.

Автор:
Татьяна Гойденко

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