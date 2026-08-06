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Сколько будет стоить гречка в августе: эксперты предупредили о скачке цен на крупы
В августе в Украине ожидается подорожание большинства круп, а больше всего вырастут цены на гречку. Главные причины – высокие затраты на производство, свет, доставку и зарплаты рабочим. Кроме того, самой гречки на рынке сейчас немного, в то время как спрос на нее остается высоким.
Как пишет Delo.ua, об этом в комментарии 24 Канала рассказала ученая Института аграрной экономики Светлана Черемиссина.
По ее данным, с начала 2026 года гречка уже прибавила в цене 70,8%. В августе ее розничная стоимость может вырасти еще на 3–5%, в результате чего средняя цена за килограмм крупы в магазинах составит 80–83 грн.
В Институте аграрной экономики объясняют, что рынок гречки традиционно чувствителен к колебаниям урожайности. В отличие от других крупяных культур объемы ее выращивания в Украине сравнительно невелики, поэтому любое сокращение предложения мгновенно давит на рыночные котировки.
По оценкам аналитиков, ежегодная потребность внутреннего рынка Украины составляет 100–110 тыс. тонн гречихи.
Дисбаланс сформировался из-за нескольких факторов:
- Урожай 2025 составил лишь 70,8 тыс. тонн, что создало ощутимый дефицит продукции.
- Частично покрыть недостаток удалось за счет переходных запасов прошлых периодов, однако этот ресурс исчерпывается.
- Производственные расходы переработчиков продолжают расти из-за дорогостоящих энергоносителей и логистических осложнений.
Эксперты отмечают, что дальнейшая ценовая траектория будет зависеть от объема нового урожая и динамики производственных затрат. Если ключевые негативные факторы сохранятся, тенденция к удорожанию бакалейных товаров будет продолжаться и в последующие месяцы.
Напомним, площади под посевами гречихи в Украине в текущем году вырастут на 68,1% по сравнению с показателем 2025 года. Ожидается общий рост производства гречихи в 1,9 раза.