Сколько будет стоить гречка в августе: эксперты предупредили о скачке цен на крупы

В августе в Украине ожидается подорожание большинства круп, а больше всего вырастут цены на гречку. Главные причины – высокие затраты на производство, свет, доставку и зарплаты рабочим. Кроме того, самой гречки на рынке сейчас немного, в то время как спрос на нее остается высоким.

Как пишет Delo.ua, об этом в комментарии 24 Канала рассказала ученая Института аграрной экономики Светлана Черемиссина.

По ее данным, с начала 2026 года гречка уже прибавила в цене 70,8%. В августе ее розничная стоимость может вырасти еще на 3–5%, в результате чего средняя цена за килограмм крупы в магазинах составит 80–83 грн.

В Институте аграрной экономики объясняют, что рынок гречки традиционно чувствителен к колебаниям урожайности. В отличие от других крупяных культур объемы ее выращивания в Украине сравнительно невелики, поэтому любое сокращение предложения мгновенно давит на рыночные котировки.

По оценкам аналитиков, ежегодная потребность внутреннего рынка Украины составляет 100–110 тыс. тонн гречихи.

Дисбаланс сформировался из-за нескольких факторов:

Урожай 2025 составил лишь 70,8 тыс. тонн, что создало ощутимый дефицит продукции.

Частично покрыть недостаток удалось за счет переходных запасов прошлых периодов, однако этот ресурс исчерпывается.

Производственные расходы переработчиков продолжают расти из-за дорогостоящих энергоносителей и логистических осложнений.

Эксперты отмечают, что дальнейшая ценовая траектория будет зависеть от объема нового урожая и динамики производственных затрат. Если ключевые негативные факторы сохранятся, тенденция к удорожанию бакалейных товаров будет продолжаться и в последующие месяцы.

Напомним, площади под посевами гречихи в Украине в текущем году вырастут на 68,1% по сравнению с показателем 2025 года. Ожидается общий рост производства гречихи в 1,9 раза.