Гречки в Украине будет больше: посевные площади вырастут на 68%

Площади под посевами гречихи в Украине в текущем году возрастут на 68,1% по сравнению с показателем 2025 года. Ожидается общий рост производства гречихи в 1,9 раза.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Напомним, в сезоне-2025 украинские аграрии сократили производственные площади под гречкой до 69,1 тыс. га против 90,3 тыс. га годом ранее.

В целом посевные площади под зерновые и зернобобовые культуры сократятся по сравнению с прошлым годом на 2,6%. Вместе с тем, нынешний урожай зерновых и зернобобовых ожидают на уровне 2025 года – около 60,2 млн. тонн. Также возможно уменьшение производства яровых зерновых (-1,6%), в частности, кукурузы (-2,4%).

Кроме гречки, ученые прогнозируют наибольший рост производства озимого ячменя (+18,6%), озимой ржи (+39,4%) и пшена (в 2,5 раза).

Также среди культур, площади под которыми будут увеличены:

рожь (+32,4%),

овес (+14,8%),

ячмень (+5,4%),

сорго (+7,9%),

просо (+130%).

Также, по прогнозам ученых, аграрии в 2026 году должны собрать больше урожая в плодово-ягодном сегменте (+5,2%), отдельно винограда (+3,3%) и картофеля (+1,7%). При этом в общей сложности овощей будет собрано несколько меньше, чем год назад (-0,9%). Наиболее существенно по культурам сократится сбор фабричной сахарной свеклы (-6,9%).

Впрочем, прогнозируемое производство растениеводческой продукции в 2026 году позволит полностью обеспечить внутренние продовольственные потребности Украины и сохранить экспортный потенциал.

Напомним, аграрный сектор Украины по итогам 2025 продемонстрировал положительную динамику в выращивании зерновых. Объем производства зерновых и зернобобовых культур вырос на 8,2% по сравнению с предыдущим годом, достигнув отметки в 61,04 млн. тонн.

Заметим, как заявил директор союза "Мукомели Украины" Родион Рыбчинский урожай гречки в Украине в 2025 году на 15% ниже, чем годом ранее, что не является проблемой для внутреннего рынка, однако приведет к росту цен из-за ажиотажного спроса, спровоцированного СМИ.

Он напомнил, что ажиотажный спрос на гречку, рожь и другие продукты возникает стабильно раз в три-четыре года.