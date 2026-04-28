Гречки в Україні буде більше: посівні площі зростуть на 68 %

гречка
Гречки в Україні буде більше / Depositphotos

Площі під посівами гречки в Україні цього року зростуть на 68,1% в порівнянні з показником 2025 року. Очікується загальне зростання виробництва гречки в 1,9 раза.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Нагадаємо, у сезоні-2025 українські аграрії скоротили виробничі площі під гречкою до 69,1 тис. га проти 90,3 тис. га роком раніше.

Загалом посівні площі під зернові та зернобобові культури скоротяться у порівнянні з минулим роком на 2,6%. Разом з тим, цьогорічний врожай зернових та зернобобових очікують на рівні 2025 року – близько 60,2 млн тонн.  Також можливе зменшення виробництво ярих зернових (-1,6 %), зокрема, кукурудзи (-2,4 %).

Крім гречки, науковці прогнозують найбільше зростання виробництва озимого ячменю (+18,6%), озимого жита (+39,4%) та проса (в 2,5 раза).

Також серед культур, площі під якими буде збільшено:

  • жито (+32,4%), 
  • овес (+14,8%), 
  • ячмінь (+5,4%), 
  • сорго (+7,9%),
  • просо (+130%).

Також , за прогнозами науковців, аграрії в 2026 році мають зібрати більше врожаю в плодово-ягідному сегменті (+5,2%), окремо винограду (+3,3%) та картоплі (+1,7%). При цьому загалом овочів буде зібрано дещо менше, ніж рік тому (-0,9%). Найбільш суттєво по культурах скоротиться збір фабричного цукрового буряку (-6,9%).

Втім, прогнозоване виробництво рослинницької продукції у 2026 році дозволить повністю забезпечити внутрішні продовольчі потреби України та зберегти експортний потенціал.

Нагадаємо, аграрний сектор України за підсумками 2025 року продемонстрував позитивну динаміку у вирощуванні зернових. Обсяг виробництва зернових та зернобобових культур зріс на 8,2% порівняно з попереднім роком, сягнувши позначки у 61,04 млн тонн.

Зауважимо, як заявив директор спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський врожай гречки в Україні в 2025 році на 15% нижчий, ніж роком раніше, що не є проблемою для внутрішнього ринку, проте призведе до росту цін через ажіотажний попит, спровокований ЗМІ.

Він нагадав, що ажіотажний попит на гречку, жито й інші продукти виникає стабільно раз на три-чотири роки.

Автор:
Світлана Манько