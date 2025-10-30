В Україні скоротився врожай гречки: що буде з цінами

Урожай гречки в Україні в 2025 році на 15% нижчий, ніж роком раніше, що не є проблемою для внутрішнього ринку, проте призведе до росту цін через ажіотажний попит, спровокований ЗМІ.

Як пише Delo.ua, про це заявив директор спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський, передає Інтерфакс-Україна.

"По гречці, наскільки розумію, вже в цьому році зібрано на 15% менше, ніж в минулому році. Запитання щодо її наявності має адресуватися не до переробників, а до аграріїв, які займаються агробізнесом", - наголосив експерт.

Рибчинський пояснив, що аграрії самі вирішують, що їм вигідно сіяти - соняшник, сою, ріпак, або посіяти гречку, яка дає врожаю 1,3-1,5 тонна/га, щоб потім її продати по 20 тис. грн за тонну.

Що буде з цінами на гречку

Відповідаючи на запитання про наявність підстав для росту цін на гречку в цьому році, Рибчинський зауважив, що підстав немає, проте ціни будуть зростати через ажіотаж у ЗМІ.

"Якась газета чи телеграм-канал цього тижня почали кричати, що гречка дорожає. Люди послухали, побігли в супермаркет. Дивляться: гречка продається 25 грн/кг, а завтра буде по 30 грн/кг. Скупили всю. Склади переробних заводів спорожніли. Рітейлери починають запитувати владу "де гречка". А вона у фермерів, які чекають росту цін до 40 грн/кг і не відпускають товар. Роблять вони так тому, що споживач розкупив усю продукцію по 25 грн/кг", - пояснив експерт.

Рибчинський нагадав, що ажіотажний попит на гречку, жито й інші продукти виникає стабільно раз на три-чотири роки.

"Не їдять українці гречку в такій кількості, як ЗМІ намагаються розповісти. Гречка в першу чергу потрібна людям, які хворіють на цукровий діабет. Решта споживачів може без неї обійтися", - наголосив директор спілки "Борошномели України".

Він закликав українців не реагувати на штучно створюваний ажіотаж.

Нагадаємо, ціни на гречку в останні роки значно коливалися. Якщо у 2022 році вона коштувала 23 805 грн за тонну, то у 2023 році ціна впала до 10 000 грн за тонну, що призвело до збитків для виробників.

Зауважимо, у сезоні-2025 українські аграрії скоротили виробничі площі під гречкою до 69,1 тис. га проти 90,3 тис. га роком раніше.

Станом на 24 жовтня в країні зібрано гречку з 86% виробничих площ із врожайністю 14 т/га, отримано 83,3 тис. тонн проти 126,9 тис. тонн роком раніше.