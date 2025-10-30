Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,01

--0,07

EUR

48,87

--0,11

Готівковий курс:

USD

42,13

42,05

EUR

49,25

49,10

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні скоротився врожай гречки: що буде з цінами

гречка
Україна скоротила виробництво гречки на 15%, проте підстав для ажіотажу немає / Depositphotos

Урожай гречки в Україні в 2025 році на 15% нижчий, ніж роком раніше, що не є проблемою для внутрішнього ринку, проте призведе до росту цін через ажіотажний попит, спровокований ЗМІ.

Як пише Delo.ua, про це заявив директор спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський, передає Інтерфакс-Україна. 

"По гречці, наскільки розумію, вже в цьому році зібрано на 15% менше, ніж в минулому році. Запитання щодо її наявності має адресуватися не до переробників, а до аграріїв, які займаються агробізнесом", - наголосив експерт.

Рибчинський пояснив, що аграрії самі вирішують, що їм вигідно сіяти - соняшник, сою, ріпак, або посіяти гречку, яка дає врожаю 1,3-1,5 тонна/га, щоб потім її продати по 20 тис. грн за тонну.

Що буде з цінами на гречку

Відповідаючи на запитання про наявність підстав для росту цін на гречку в цьому році, Рибчинський зауважив, що підстав немає, проте ціни будуть зростати через ажіотаж у ЗМІ.

"Якась газета чи телеграм-канал цього тижня почали кричати, що гречка дорожає. Люди послухали, побігли в супермаркет. Дивляться: гречка продається 25 грн/кг, а завтра буде по 30 грн/кг. Скупили всю. Склади переробних заводів спорожніли. Рітейлери починають запитувати владу "де гречка". А вона у фермерів, які чекають росту цін до 40 грн/кг і не відпускають товар. Роблять вони так тому, що споживач розкупив усю продукцію по 25 грн/кг", - пояснив експерт.

Рибчинський нагадав, що ажіотажний попит на гречку, жито й інші продукти виникає стабільно раз на три-чотири роки.

"Не їдять українці гречку в такій кількості, як ЗМІ намагаються розповісти. Гречка в першу чергу потрібна людям, які хворіють на цукровий діабет. Решта споживачів може без неї обійтися", - наголосив директор спілки "Борошномели України".

Він закликав українців не реагувати на штучно створюваний ажіотаж.

Нагадаємо, ціни на гречку в останні роки значно коливалися. Якщо у 2022 році вона коштувала 23 805 грн за тонну, то у 2023 році ціна впала до 10 000 грн за тонну, що призвело до збитків для виробників.

Зауважимо, у сезоні-2025 українські аграрії скоротили виробничі площі під гречкою до 69,1 тис. га проти 90,3 тис. га роком раніше.

Станом на 24 жовтня в країні зібрано гречку з 86% виробничих площ із врожайністю 14 т/га, отримано 83,3 тис. тонн проти 126,9 тис. тонн роком раніше.

Автор:
Світлана Манько