Новости
Дата публикации
Читати українською

В Украине сократился урожай гречки: что будет с ценами

гречка
Украина сократила производство гречки на 15%, однако оснований для ажиотажа нет / Depositphotos

Урожай гречки в Украине в 2025 году на 15% ниже, чем годом ранее, что не является проблемой для внутреннего рынка, однако приведет к росту цен из-за ажиотажного спроса, спровоцированного СМИ.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил директор союза "Мукомели Украины" Родион Рыбчинский, передает Интерфакс-Украина.

"По гречке, насколько понимаю, уже в этом году собрано на 15% меньше, чем в прошлом году. Вопрос о ее наличии должен адресоваться не к переработчикам, а к аграриям, занимающимся агробизнесом", - подчеркнул эксперт.

Рыбчинский пояснил, что аграрии сами решают, что им выгодно сеять - подсолнечник, сою, рапс или посеять гречку, которая дает урожаю 1,3-1,5 тонна/га, чтобы потом ее продать по 20 тыс. грн за тонну.

Что будет с ценами на гречку

Отвечая на вопрос о наличии оснований для роста цен на гречку в этом году, Рыбчинский отметил, что оснований нет, однако цены будут расти из-за ажиотажа в СМИ.

"Какая-то газета или телеграмм-канал на этой неделе начали кричать, что гречка дорожает. Люди послушали, побежали в супермаркет. Смотрят: гречка продается 25 грн/кг, а завтра будет по 30 грн/кг. Скупили всю. Склады перерабатывающих заводов опустели. А ритейлеры начинают спрашивать власть." 40 грн/кг и не отпускают товар. Делают они так, потому что потребитель раскупил всю продукцию по 25 грн/кг", - пояснил эксперт.

Рыбчинский напомнил, что ажиотажный спрос на гречку, рожь и другие продукты возникает стабильно раз в три-четыре года.

"Не едят украинцы гречку в таком количестве, как СМИ пытаются рассказать. Гречка в первую очередь нужна людям, страдающим сахарным диабетом. Остальные потребители могут без нее обойтись", - подчеркнул директор союза "Мукомели Украины".

Он призвал украинцев не реагировать на искусственно создаваемый ажиотаж.

Напомним, цены на гречку в последние годы значительно колебались. Если в 2022 году она стоила 23 805 грн. за тонну, то в 2023 году цена упала до 10 000 грн. за тонну, что привело к убыткам для производителей.

Заметим, что в сезоне-2025 украинские аграрии сократили производственные площади под гречкой до 69,1 тыс. га против 90,3 тыс. га годом ранее.

По состоянию на 24 октября в стране собрана гречка с 86% производственных площадей с урожайностью 14 т/га, получено 83,3 тыс. тонн против 126,9 тыс. тонн годом ранее.

Автор:
Светлана Манько