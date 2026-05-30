Прибыль "Газпрома" за квартал рухнула почти вдвое

Чистая прибыль российского газового монополиста Газпром в первом квартале 2026 года сократилась на 48% в годовом исчислении – до 345,2 млрд рублей против 660,4 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.

Несмотря на падение прибыли, выручка группы осталась на уровне прошлого года и составила около 2,8 трлн рублей. В то же время показатель EBITDA вырос на 16% - до 979 млрд рублей против 844 млрд рублей годом ранее.

Заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов заявил, что положительное влияние на результаты оказал рост продаж газа на внутреннем рынке. Выручка от реализации газа российским потребителям увеличилась на 21% и достигла 600 млрд. рублей.

По его словам, объемы экспорта газа также выросли. Однако на экспортную выручку негативно отразилось укрепление рубля — средний курс российской валюты по отношению к доллару США за отчетный период вырос на 15%.

Свободный денежный поток "Газпрома" к концу первого квартала составил 624 млрд рублей.

Компания также сообщила о сокращении скорректированного чистого долга на 226 млрд рублей – до 5,8 трлн рублей. Коэффициент долговой нагрузки чистый долг/EBITDA снизился до 1,91 против 2,07 к концу 2025 года.

Заметим, акции "Газпрома" резко начали дешеветь на Московской бирже после неудачного визита главы России Владимира Путина в Китай, где так и не удалось достичь договоренностей по проекту строительства нового газопровода.