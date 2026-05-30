Прибуток "Газпрому" за квартал обвалився майже вдвічі

Чистий прибуток російського газового монополіста Газпром у першому кварталі 2026 року скоротився на 48% у річному вимірі — до 345,2 млрд рублів проти 660,4 млрд рублів за аналогічний період минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мoscowtimes.

Попри падіння прибутку, виручка групи залишилася майже на рівні минулого року та становила близько 2,8 трлн рублів. Водночас показник EBITDA зріс на 16% — до 979 млрд рублів проти 844 млрд рублів роком раніше.

Заступник голови правління компанії Фаміл Садигов заявив, що позитивний вплив на результати мало зростання продажів газу на внутрішньому ринку. Виручка від реалізації газу російським споживачам збільшилася на 21% і досягла 600 млрд рублів.

За його словами, обсяги експорту газу також зросли. Однак на експортну виручку негативно вплинуло зміцнення рубля — середній курс російської валюти щодо долара США за звітний період зріс на 15%.

Вільний грошовий потік "Газпрому" на кінець першого кварталу становив 624 млрд рублів.

Компанія також повідомила про скорочення скоригованого чистого боргу на 226 млрд рублів — до 5,8 трлн рублів. Коефіцієнт боргового навантаження чистий борг/EBITDA знизився до 1,91 проти 2,07 на кінець 2025 року.

Зауважимо, акції “Газпрому” різко почали дешевшати на Московській біржі після невдалого візиту очільника Росії Володимира Путіна до Китаю, де так і не вдалося досягти домовленостей щодо проєкту будівництва нового газопроводу.