Після невдалого візиту Путіна до Китаю обвалилися акції "Газпрому": компанія втратила $1,75 млрд капіталізації

Акції російського “Газпрому” різко почали дешевшати на Московській біржі після невдалого візиту очільника Росії Володимира Путіна до Китаю, де так і не вдалося досягти домовленостей щодо проєкту будівництва нового газопроводу.

Зазначається, що після невдалого завершення переговорів у Пекіні інвестори відреагували падінням котирувань російського енергетичного сектору.

Так, акції "Газпрому" на Московській біржі просіли на 3,5%, ставши одними з лідерів зниження.

За даними ринку, капіталізація компанії за день скоротилася на 120 мільярдів рублів ($1,75 млрд).

На 2% просіли акції "Роснєфти", на 1,5% - "Газпромнєфти", на 1,3% - "Новатека".

Під тиском опинився весь російський фондовий ринок: знизилися також акції нафтових і газових компаній, а індекс Мосбіржі завершив торги у мінусі.

Візит Путіна до Китаю

Аналітики пов’язують це з відсутністю конкретних домовленостей щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2", на який інвестори покладали значні очікування.

Президент Росії Володимир Путін знову не зміг переконати китайського лідера Сі Цзіньпіна підписати угоду про будівництво нового великого газопроводу «Сила Сибіру-2», який Кремль вважає критично важливим після втрати європейського ринку газу.

Путін відвідав Китай 19—20 травня з візитом. Під час зустрічі лідери країн домовилися про будівництво нової залізничної гілки та підписали 20 документів про співпрацю у різних сферах.

У 2025 році російський "Газпром" уклав юридичну угоду з Китаєм про будівництво газопроводу "Сила Сибіру 2". Планувалося, що перші поставки через майбутній далекосхідний газопровід до Китаю відбудуться вже у 2027 році.

При цьому Міністерство економіки Росії прогнозує, що продажі природного газу до Китаю будуть значно менш прибутковими, ніж постачання в Європу та Туреччину, що підкреслює негативний вплив зростаючої залежності Кремля від цієї азійської країни.