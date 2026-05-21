Путін не переконав Сі підтримати будівництво нового газопроводу до Китаю

сила Сибіру
"Сила Сибіру-2" потребує величезного обсягу робіт, завдань і переговорів, а будівництво може зайняти 8-10 років / Вікіпедія

Президент Росії Володимир Путін знову не зміг переконати китайського лідера Сі Цзіньпіна підписати угоду про будівництво нового великого газопроводу «Сила Сибіру-2», який Кремль вважає критично важливим після втрати європейського ринку газу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Washington Post.

Під час візиту Путіна до Пекіна сторони демонстрували політичну єдність, але омріяної для Кремля енергетичної угоди так і не підписали. Йдеться про проєкт “Сила Сибіру-2” довжиною близько 6 700 км, який мав би транспортувати до 50 млрд кубометрів російського газу на рік через Монголію до Китаю.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що наразі немає термінів запуску проєкту. За його словами, між сторонами вже є «загальне розуміння» параметрів, маршруту та способу будівництва, однак окремі деталі ще не узгодили.

WP пише, що Китай не поспішає остаточно погоджуватися на проєкт через суперечки щодо ціни газу та умов контракту, натомість Пекін зацікавлений у збільшенні закупівель газу через уже чинний газопровід «Сила Сибіру-1». 

Путін відвідав Китай 19—20 травня з візитом. Під час зустрічі лідери країн домовилися про будівництво нової залізничної гілки та підписали 20 документів про співпрацю у різних сферах.

У 2025 році російський "Газпром" уклав юридичну угоду з Китаєм про будівництво газопроводу "Сила Сибіру 2". Планувалося, що перші поставки через майбутній далекосхідний газопровід до Китаю відбудуться вже у 2027 році.

При цьому Міністерство економіки Росії прогнозує, що продажі природного газу до Китаю будуть значно менш прибутковими, ніж постачання в Європу та Туреччину, що підкреслює негативний вплив зростаючої залежності Кремля від цієї азійської країни.

Автор:
Світлана Манько