Путин не убедил Си поддержать строительство нового газопровода в Китай

сила Сибири
"Сила Сибири-2" нуждается в огромном объеме работ, задач и переговоров, а строительство может занять 8-10 лет / Википедия

Президент России Владимир Путин снова не смог убедить китайского лидера Си Цзиньпина подписать соглашение о строительстве нового крупного газопровода "Сила Сибири-2", который Кремль считает критически важным после потери европейского рынка газа.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Washington Post.

Во время визита Путина в Пекин стороны демонстрировали политическое единство, но мечтательного для Кремля энергетического соглашения так и не подписали. Речь идет о проекте "Сила Сибири-2" протяженностью около 6 700 км, который должен транспортировать до 50 млрд кубометров российского газа в год через Монголию в Китай.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока нет сроков запуска проекта. По его словам, между сторонами уже есть общее понимание параметров, маршрута и способа строительства, однако отдельные детали еще не согласовали.

WP пишет, что Китай не спешит окончательно соглашаться на проект из-за споров относительно цены газа и условий контракта, в то время как Пекин заинтересован в увеличении закупок газа из-за уже действующего газопровода «Сила Сибири-1».

Путин посетил Китай 19-20 мая с визитом. В ходе встречи лидеры стран договорились о строительстве новой железнодорожной ветки и подписали 20 документов о сотрудничестве в разных областях.

В 2025 году российский "Газпром" заключил юридическое соглашение с Китаем о строительстве газопровода "Сила Сибири 2". Планировалось, что первые поставки через будущий дальневосточный газопровод в Китай состоятся уже в 2027 году.

При этом Министерство экономики России прогнозирует, что   продажи природного газа в Китай   будут гораздо менее прибыльными, чем поставки в Европу и Турцию, что подчеркивает негативное влияние растущей зависимости Кремля от этой азиатской страны.

Автор:
Светлана Манько